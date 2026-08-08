Trafic restricționat în zona Universității București: liniile 66, 69 și 85 – scurtate, iar liniile 70 și 685 vor funcționa temporar

179125 – 08082026 – Liniile de troleibuz 66, 69 și 85 vor funcționa pe trasee scurtate în ziua de sâmbătă, 08.08.2026, ca urmare a restricționării traficului rutier pe primele două benzi de circulație de pe Bd. Regina Elisabeta (pe sensul de la Piața Universității spre Bd. Mihail Kogălniceanu), pentru instalarea unei macarale în fața Universității București.

Pentru asigurarea conexiunilor de transport necesare, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) va înființa temporar linia de troleibuz 70 și linia navetă de autobuz 685.

Astfel, în ziua de sâmbătă, 8 august, liniile menționate vor funcționa după cum urmează:

Linia 66:

– va funcționa pe un traseu scurtat între terminalul „Spitalul Fundeni” și „Piața Rosetti”, cu întoarcere pe Str. Dianei, Str. Jean Louis Calderon, Str. Tudor Arghezi, Bd. Carol I, apoi traseul de bază.

Linia 69:

– va funcționa pe un traseu scurtat între terminalul „Valea Argeșului” și „Podul Operei„.

Linia 70:

– va funcționa sâmbătă între terminalul „Bd. Basarabia” și „Piața Rosetti„, pe Str. Lucrețiu Pătrășcanu, Str. Baba Novac, Str. Dristorului, Str. Popa Nan, Bd. Pache Protopopescu, Bd. Carol I, cu întoarcere pe Str. Dianei, Str. Jean Louis Calderon, Str. Tudor Arghezi, Bd. Carol I, apoi sensul invers al traseului de dus.

Linia 85:

– va funcționa pe un traseu scurtat între terminalul „Arena Națională” și „Piața Rosetti”, cu întoarcere pe Str. Dianei, Str. Jean Louis Calderon, Str. Tudor Arghezi, Bd. Carol I, apoi traseul actual.

Linia 685:

– va asigura, sâmbătă, conexiunea în zona centrală pe relația est-vest, urmând să funcționeze între „Bd. Banu Manta” și „Piața Rosetti” pe traseul: „Bd. Banu Manta, Șos. Nicolae Titulescu, Calea Griviței, Piața Gării de Nord, Str. Witting, Calea Plevnei, Str. Vasile Pârvan, Bd. Mihail Kogălniceanu, Bd. Regina Elisabeta, Bd. Carol I, „Piața Rosetti”, cu întoarcere pe Bd. Carol I, Bd. Regina Elisabeta, Bd. Mihail Kogălniceanu, Calea Plevnei, Str. Mircea Vulcănescu, Str. Baldovin Pârcălabul, Bd. Gării de Nord, Piața Gării de Nord, Calea Griviței, Șos. Nicolae Titulescu, „Bd. Banu Manta”.

TPBI regretă disconfortul creat și recomandă călătorilor utilizarea platformei maps.mo-bi.ro, a aplicației gratuite InfoTB sau consultarea site-ului stb.ro pentru informații actualizate privind traseele și programele de circulație.