179258 – 27082026 – Fostul președinte Traian Băsescu al României, Traian Băsescu, a declarat că amendamentul ”anti-Fritz” din Legea integrității chiar nu e corect. Pe de altă parte, să nu se fi votat legea însemna ca România să piardă alte 770 de milioane de euro din PNRR, ceea ce țara nu-și permite la deficitul bugetar pe care-l are.

Declarațiile au fost făcute la postul B1 TV.

Întrebat despre ”ruptura” produsă între PNL și USR, după ce PNL a votat Legea integrității cu tot cu amendamentul care ar urma să-l lase pe Dominic Fritz, liderul USR, fără mandatul de primar al Timișoarei, Traian Băsescu a răspuns: „Cred că Bolojan și liberalii au procedat corect. Până la urmă, ce trebuia să facă Bolojan ca să fie pe placul USR-ului? Să voteze ca să pice legea? Ar fost un dezastru. Alte 770 de milioane (din PNRR) pierdute într-un vot. Cred că liberalii au procedat corect, vor avea ca obiectiv modificarea legii imediat ce se revine din vacanța parlamentară”.

„Ar fi fost fără niciun fel de suport o acțiune de a vota împotriva unei legi care este jalon PNRR, înseamnă 770 de milioane și ea. Or România nu se scaldă chiar așa în bani mulți încât să aruncăm cu miliardele pentru că avem de apărat pe cineva.

Este adevărat, amendamentul PSD-ului este incorect. Eu l-am trăit în două situații, și când mi-au luat drepturile de fost președinte, și când mi-au luat dreptul la pensie parlamentară. Eram singurul care nu avea mandat întreg și au scris în lege că dacă n-ai mandat întreg, n-ai dreptul la pensie parlamentară. Deci eu am trăit de două ori evenimentele astea și mă tem că cel puțin la al doilea amenadament USR a votat cu nădejde propunerea PSD-ului în ceea ce mă privește. (…) Cert este că răspunsul corect este da, liberalii au procedat corect”, a mai explicat fostul președinte.

După cum se știe, la votul pentru noua lege a integrității, PNL s-a delimitat de USR și a votat ”pentru”, stârnind nemulțumirea colegilor de guvern. De altfel, Ilie Bolojan a fost acuzat că și-a schimbat regulile în timpul jocului, doar pentru ca România să primească fonduri din PNRR.

PPE și Renew, din care fac parte PNL, UDMR și USR, au cerut președintei Comisiei Europene să blocheze suma aferentă acestui jalon, susținând că în România s-a încălcat statul de drept, deși cele două familii politice europene nu au treabă(saucel puțin așa ar trebui) cu ceea ce se votează într-o anumită țară, unde Parlamentul este suveran și respectă Constituția.

Episodul la care s-a referit Traian Băsescu, fără a intra în amănunt, vizează Legea nr. 243/2021 prin care a fost modificată Legea nr. 406/2001 privind drepturile foștilor șefi de stat. Ea a fost adoptată în 2021 și a ajuns să îi fie aplicată lui Traian Băsescu după decizia definitivă a ÎCCJ din 23 martie 2022 privind colaborarea sa cu Securitatea.

Inițiativa a pornit în 2020 de la cinci parlamentari PSD/ALDE. Cea mai importantă modificare a fost introducerea unei noi situații în care un fost șef de stat nu mai beneficiază de drepturile acordate prin Legea 406/2001: ”persoana despre care s-a constatat definitiv că a avut calitatea de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia”.

Legea a adăugat colaborarea cu Securitatea constatată definitiv la motivele pentru care un fost președinte pierde beneficiile de fost șef al statului.

Proiectul nu a apărut în 2021, ci fusese introdus în Parlament încă din 2020, la inițiativa parlamentarilor Ecaterina Andronescu (senator PSD), Teodor Meleșcanu (senator ALDE), Ioan Simionca (senator ALDE), Steluța Cătăniciu (deputat ALDE) și Grațiela Gavrilescu (independent, fost deputat ALDE).

La vremea respectivă presa a remarcat că ținta evidentă era Traian Băsescu, care fusese deja declarat de Curtea de Apel București colaborator al Securității, dar mai avea recursul la ÎCCJ.

În februarie 2021, deputatul Cătălin Teniță (USR-PLUS) a propus încă un amendament prin care pierderea beneficiilor să nu îi vizeze doar pe foștii președinți declarați colaboratori ai Securității, extinzând prevederile și asupra foștilor șefi de stat care avuseseră funcții de conducere în aparatul comunist, prevedere care îl viza pe Ion Iliescu. Amendamentul a fost respins în Comisia pentru Drepturile Omului, iar Teniță a acuzat PSD că s-a mobilizat pentru respingerea amendamentului.