Trei zile dedicate Zilei Limbii Române la ICR: ateliere pentru copii, muzică și film

179182 – 18082026 – Institutul Cultural Român marchează Ziua Limbii Române printr-un amplu program de evenimente culturale și educative, care se va desfășura în perioada 29–31 august 2026, în grădina instituției din Aleea Alexandru nr. 38. Pe parcursul celor trei zile, publicul este invitat să participe la ateliere interactive pentru copii, reunite sub genericul „Aventuri în grădina Limbii Române”, la concertul „Armonii ale limbii române”, susținut de soprana Ana Cebotari, violonistul Valentin Albeșteanu și pianistul Valentin Cucu, și la proiecția filmului „Hotarul”, organizată în colaborare cu Ambasada Republicii Moldova în România. De asemenea, pe canalele oficiale de comunicare ale ICR va fi difuzat un colaj video care va reuni mesaje din partea unor personalități ale vieții culturale, academice, științifice, artistice și sportive din România și a unor reprezentanți de prestigiu ai comunităților românești din statele vecine și din diaspora.

Programul evenimentelor:

Sâmbătă, 29 august, Grădina ICR

10.30 – 13.30 – patru ateliere interactive (45 min/atelier) pentru copii sub genericul „Aventuri în grădina Limbii Române”

Debutul manifestărilor stă sub semnul inocenței și al explorării limbii române, atelierele fiind dedicate în exclusivitate copiilor. Scopul acestei prime zile este de acela de a transpune rigoarea lingvistică într-un joc al imaginației și al formelor, transformând textul literar într-un spațiu de explorare senzorială, cognitivă și plastică. Prin activități de tip manufacturier și conceptual, participanții (copii cu vârsta peste 7 ani) vor fi ghidați să perceapă limba română nu ca pe o structură abstractă, ci ca pe un organism viu, generator de frumos și creativitate.

Atelierele vor fi susținute de prof. Mona Moldoveanu Pologea și prof. Irina Duciu.

Participarea este gratuită, pe baza înscrierii prealabile la adresa de e-mail raluca.burtescu@icr.ro, cu specificarea atelierului vizat și a vârstei copilului.

Atelierul de creație ,,Semne și Însemne” – Prof. Irina Duciu – durata: 45 min. (10:30 – 11:15)

În cadrul acestui atelier creativ, copiii vor realiza propriul semn de carte artizanal, pe care îl vor crea și decora prin desen, colaj, decupaj și elemente de caligrafie. Fiecare participant va alege dintr-o colecție de proverbe, zicători sau versuri românești și le va integra în creația sa, realizând un obiect personal pe care îl va păstra ca amintire. Atelierul își propune să apropie copiii de frumusețea limbii române prin artă și creativitate.

Atelier interactiv „Harta cuvintelor uitate și regăsite” – Prof. Irina Duciu – durata: 45 min. (11:15 – 12:00)

Copiii vor porni într-o adevărată aventură a cuvintelor. Dintr-un „Cufăr al timpului” vor extrage cuvinte românești vechi sau expresive, precum „văzduhˮ, „tihnăˮ, „dorˮ, „feerieˮ, „fiorˮ sau „nestematˮ. Împreună vom descoperi sensul lor, vom discuta în ce contexte pot fi folosite, iar fiecare copil va scrie cuvântul ales pe o frunză decorată. La final, toate frunzele vor alcătui o hartă a cuvintelor românești, o lucrare colectivă care va rămâne expusă pe durata evenimentului.

Atelierul „Proverbele în imagini” – Prof. Mona Pologea – durata: 45 min. (12:00 – 12:45)

Pornind de la o colecție de proverbe și zicători românești, copiii vor descoperi sensul acestora prin joc și dialog. Fiecare participant își va alege un proverb dintr-o cărticică și îl va transpune într-un desen. Activitatea stimulează gândirea metaforică, îndemnându-i pe copii să decodeze sensul figurat al expresiilor românești și să le ofere o formă plastică.

Atelierul de lectură ghidată „Călătorie pe firul poveștilor românești” – Prof. Mona Pologea – durata: 45 min. (12:45 – 13.30)

Prin lectură expresivă și dialog, copiii vor descoperi personaje și fragmente din literatura română pentru copii. Împreună vom citi, vom răspunde la întrebări și vom discuta despre cuvintele și expresiile care dau farmec limbii române. Atelierul își propune să transforme lectura într-o experiență interactivă și plină de imaginație.

Irina Duciu este profesoară de limba și literatura română la Deutsche Schule Bukarest de 12 ani. A absolvit Facultatea de Litere București și Facultatea de Limbi Străine, iar pe aceasta din urmă și-a echivalat-o în Italia. A absolvit și un master în studii europene. Consideră că menirea ei este să le inspire copiilor dragostea pentru limba și cultura română.

Mona Moldoveanu Pologea are un doctorat în lingvistică obținut la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București. Este directoarea școlii ROLANG, specializată în predarea limbii române ca limbă străină și trainer acreditat internațional în formarea profesorilor. Crede că rolul ei este să le arate studenților străini frumusețea limbii române și să îi facă să pășească cu încredere în țara noastră.

Ora 19.30 – Concert de muzică „Armonii ale limbii române”, susținut de soprana Ana Cebotari, violonistul Valentin Albeșteanu și pianistul Valentin Cucu

Concertul propune o incursiune în universul artistic românesc, acolo unde poezia și muzica se întâlnesc într-un dialog continuu și plin de armonie. Romanțele și cântecele interpretate de soprana Ana Cebotari și cei doi instrumentiști, inspirate din opera marilor clasici români, se împletesc firesc cu accentele adânci ale muzicii cu filon folcloric și cu nostalgia muzicii din perioada interbelică și nu numai.

Ana Cebotari este o soprano originară din Rep. Moldova, cu roluri importante pe scena Operei Naționale București și colaborări la activ cu numeroase instituții muzicale din România și Republica Moldova. Are în palmares premii de top la concursuri naționale și internaționale. De-a lungul carierei, prin activitatea concertistică desfășurată atât în Republica Moldova, cât și în România și în diaspora, artista s-a remarcat ca un veritabil ambasador al culturii române în lume, aducând în prim-plan frumusețea cântecului popular și a romanței.

Valentin Albesteanu este violinist și dirijor, una dintre personalitățile care au contribuit la revitalizarea muzicii de salon și a repertoriului românesc de patrimoniu. De-a lungul carierei, a susținut numeroase concerte în țară și în străinătate, colaborând cu artiști și orchestre de prestigiu. În calitate de fondator și conducător al unor proiecte artistice dedicate muzicii interbelice și de salon, a readus în atenția publicului lucrări valoroase din patrimoniul muzical românesc, fiind apreciat pentru eleganța interpretării și pentru activitatea sa de promovare culturală.

Duminică, 30 august, Grădina ICR, ora 20.00 – proiecția filmului „Hotarul” – eveniment organizat în colaborare cu Ambasada Republicii Moldova în România. La eveniment vor fi prezenți actorii Andrei Locoman și Ion Grosu, regizorul Ion Borș și producătorul Sergiu Cumatrenco.

„Hotarul” (93 min.) este o comedie regizată de Ion Borș și Ruslan Moroșan (scenaristă: Mariana Starciuc, co-scenarist: Artur Erhan), lansată în 2026. Filmul prezintă, cu umor, viața dintr-un sat din Republica Moldova, unde un banal hotar dintre două gospodării declanșează un conflict exploziv, alimentat de orgolii, moșteniri și „adevăruri” spuse pe jumătate. Ambele părți sunt convinse că adevărul este de partea lor, iar lucrurile scapă complet de sub control exact atunci când ar trebui să bată clopotele de nuntă. O comedie savuroasă și profund recognoscibilă, despre „ai noștri”, spusă pe limba noastră, în care fiecare spectator va recunoaște un vecin, o rudă sau… pe sine.

De asemenea, în perioada 20 – 31 august 2026, ICR va prezenta publicului larg, sub genericul „Ce înseamnă limba română pentru dumneavoastră?”, în mediul online, o serie de mesaje video ce vor reuni mărturii ale unor personalități ale vieții culturale, academice, științifice, artistice din România și de peste hotare, precum și ale unor români din comunităților românești din statele vecine și din diaspora.

Evenimentele organizate își propun să reafirme rolul limbii române ca patrimoniu cultural comun și ca instrument esențial al diplomației culturale și al apropierii dintre românii din țară și comunitățile românești din străinătate.

În România, Ziua Limbii Române este sărbătorită la 31 august, în baza Legii nr. 53/2013, publicată în Monitorul Oficial la 19 martie 2013. Actul normativ prevede marcarea acestei zile de către autoritățile publice, reprezentanțele diplomatice și institutele culturale românești din străinătate, prin organizarea de manifestări culturale, educative și științifice dedicate limbii române.