Ucraina face ce știe

Un deputat atrage atenția că, în acest an, la singura grădiniță cu grupe de limba română din Cernăuți nu s-au făcut înscrieri și că asimilarea lingvistică accelerează

179178 – 18082026 – Deputatul de Galați Ecaterina-Mariana Szőke trage un semnal de alarmă privind drepturile comunității românești din regiunea Cernăuți, aducând în atenția publică din România riscul de desființare efectivă a grupelor cu predare în limba maternă de la Grădinița nr. 54 „Grâurel”, singura instituție preșcolară din oraș unde mai există predare în limba română.

Conform semnalelor venite din partea părinților, în acest an școlar nu s-au mai făcut înscrieri pentru secția română, procesul fiind amânat pentru următorii doi ani. Totodată, locurile destinate copiilor români au ajuns să fie ocupate preponderent de vorbitori de limba ucraineană, ceea ce compromite rolul identitar al grădiniței și accelerează un proces de asimilare lingvistică ireversibil. Situația este agravată și de un deficit cronic de personal calificat, în prezent existând un singur educator vorbitor de limba română în toată unitatea.

„Grădinița reprezintă spațiul fundamental unde copiii își formează identitatea lingvistică și culturală. Este inadmisibil ca dreptul la educație în limba maternă, garantat de angajamentele internaționale, să fie anulat în practică prin blocaje administrative. Statul român are datoria constituțională de a acționa diplomatic pentru sprijinirea comunităților noastre istorice”, arată parlamentarul, care a cerut MAE să întreprindă demersuri urgente pe lângă autoritățile de la Kiev și administrația din Cernăuți pentru reluarea înscrierilor anuale și protejarea locurilor destinate minorității românești. De asemenea, Szőke a cerut inițierea unor programe guvernamentale de sprijin și stimulente pentru atragerea de cadre didactice calificate în regiune.

„România trebuie să se asigure că drepturile fraților noștri din comunitățile istorice sunt respectate în realitatea administrativă, nu doar pe hârtie. Așteptăm acțiuni concrete și măsuri ferme de protejare a identității noastre naționale”, a concluzionat parlamentarul.