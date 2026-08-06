UE ia active în valoare de 1,4 miliarde de euro din dobânzile activelor rusești imobilizate

179111 – 06082026 – La data de 3 august, Uniunea Europeană a primit 1,4 miliarde de euro sub formă de profituri excepționale generate de dobânda la soldurile de numerar provenite din activele imobilizate ale Băncii Centrale a Rusiei (CBR) deținute de depozitarii centrali de titluri de valoare (CSD). Primirea acestei sume marchează al cincilea transfer de acest tip, după o a patra tranșă livrată în martie 2026. Acesta acoperă veniturile acumulate în prima jumătate a anului 2026. De la imobilizarea lor, activele rusești au generat profituri excepționale în valoare totală de 8 miliardede euro.

Aceste fonduri provin din activele CBR imobilizate în temeiul sancțiunilor UE, impuse ca răspuns la războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Deși activele în sine rămân imobilizate, dobânda la soldurile de numerar nu aparține Rusiei, consideră UE, și, la propunerea Comisiei și a Înaltului Reprezentant, Consiliul a decis că aceste profituri nete ar trebui utilizate pentru a sprijini Ucraina. Această măsură face parte din angajamentul continuu al UE de a rămâne alături de Ucraina atât timp cât va fi nevoie, se arată într-un comunicat al Comisiei Europene.

95% din venituri vor fi utilizate pentru a sprijini Ucraina prin intermediul Mecanismului de cooperare în materie de împrumuturi pentru Ucraina (ULCM) și 5% prin intermediul Instrumentului european pentru pace (IEP). ULCM oferă sprijin nerambursabil pentru a ajuta Ucraina să ramburseze împrumutul de asistență macrofinanciară din partea UE plătit pe parcursul anului 2025, precum și împrumuturile acordate de creditorii bilaterali ai G7 în cadrul inițiativei G7 „Împrumuturi pentru accelerarea veniturilor extraordinare (ERA)”. Sprijinul total acordat în cadrul împrumuturilor SEC se ridică la 45 de miliarde de euro. Pe de altă parte, IEP ajută Ucraina să răspundă nevoilor sale militare și de apărare presante.

Ca răspuns la invadarea brutală și nejustificată a Ucrainei de către Rusia, Uniunea Europeană și statele sale membre au adoptat mai multe pachete de măsuri restrictive (sancțiuni) împotriva Rusiei.

Ca parte a acestor sancțiuni, activele CBR deținute în UE au fost imobilizate. Interzicerea tranzacțiilor care implică activele și rezervele CBR și ale entităților sale afiliate a dus la acumularea de numerar și depozite în bilanțurile CSD-urilor din instrumente financiare ajunse la scadență, generând venituri extraordinare.

În urma propunerilor Comisiei și ale Înaltului Reprezentant, în februarie 2024, Consiliul a decis că depozitarii centrali de titluri de valoare care dețin active și rezerve ale Băncii Centrale a Rusiei în valoare de peste 1 million de euro, imobilizați ca urmare a sancțiunilor UE, trebuie să pună deoparte soldurile extraordinare de numerar acumulate ca urmare a sancțiunilor respective și nu pot dispune de veniturile nete rezultate generate de activele respective.

Pe baza altor propuneri prezentate de Comisie și de Înaltul Reprezentant în martie, Consiliul a adoptat, la 21 mai 2024, un set de acte juridice care permit utilizarea acestor profituri nete în beneficiul Ucrainei.

În decembrie 2025, Consiliul a decis să interzică transferurile activelor CBR imobilizate înapoi către Rusia într-un mod mai durabil, în temeiul Regulamentului 2025/2600, care utilizează articolul 122 din TFUE ca temei juridic.

Rusia, evident, contestă la tribunal deciziile UE

Banca Rusiei a dat în judecată Uniunea Europeană pentru decizia de îngheţare pe perioadă nelimitată a activelor statului rus, în urma invaziei Ucrainei, susţinând că a fost lipsită de protecţie juridică, într-o primă contestaţie de acest fel depusă de la izbucnirea războiului.

Plângerea, înaintată în data de 27 februarie 2026 la Tribunalul General al UE din Luxemburg (parte a CJUE), contestă regulamentul Consiliului European din 12 decembrie 2025, se arată într-un comunicat al băncii centrale a Rusiei.

Regulamentul UE încalcă „drepturile fundamentale şi inalienabile de acces la justiţie, inviolabilitatea proprietăţii şi principiul imunităţii suverane a statelor şi a băncilor lor centrale”, care sunt garantate de dreptul internaţional, se precizează în comunicatul Băncii Rusiei, citat de Adevărul.

În decembrie 2025, UE a aprobat prelungirea îngheţării unor active suverane ruseşti în valoare de aproximativ 210 miliarde euro, imobilizate în blocul comunitar de când Putin a ordonat invazia la scară largă a Ucrainei în februarie 2022. UE intenţionează să menţină activele imobilizate până la sfârşitul războiului şi până când Rusia plăteşte despăgubiri Ucrainei. Cea mai mare parte a banilor este deţinută la casa de compensare Euroclear din Belgia, iar Guvernul belgian s-a opus eforturilor UE de a utiliza fondurile pentru a susţine un împrumut care sprijină Ucraina.

La scurt timp după publicarea regulamentului Consiliului European din 12 decembrie 2025, CBR a emis un avertisment către blocul comunitar, ameninţând că va solicita despăgubiri în instanţele locale de la creditorii europeni dacă aceasta va continua să utilizeze activele blocate pentru a sprijini Ucraina.

De asemenea, Banca Rusiei a intentat un proces la Moscova, solicitând 18.200 miliarde de ruble (aproximativ 200 de miliarde de euro la cursul de schimb actual) de la Euroclear în luna decembrie 2025.