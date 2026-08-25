UE trimite ajutor de urgență Serbiei pentru combaterea incendiilor de vegetație

179229– 25082026 – Uniunea Europeană a trimis un sprijin urgent Serbiei, prin intermediul mecanismului său de protecție civilă, după ce, în urma înrăutățirii situației, Serbia a activat vineri, 21 august, mecanismul de protecție civilă, solicitând sprijin european pentru întărirea eforturilor depuse pentru combaterea incendiilor. În Rezervația naturală specială Deliblato Sands există în continuare incendii de vegetație grave, peste 3 500 de hectare fiind deja afectate.

În câteva ore de la solicitarea Serbiei, UE a mobilizat patru elicoptere din rezerva strategică a flotei rescEU bazate în Cehia, România și Slovacia, precum și echipe terestre de stingere a incendiilor din Germania și din România. Aceste active rămân mobilizate și sprijină operațiunile de stingere a incendiilor aflate în desfășurare. În plus, un ofițer de legătură facilitează coordonarea strânsă dintre autoritățile sârbe, Centrul de coordonare a răspunsului la situații de urgență și echipele mobilizate pe teren, asigurând astfel furnizarea rapidă și eficace a asistenței acolo unde este cea mai mare nevoie de ea.

Pentru evaluarea situațiilor de urgență și planificarea operațională, serviciul Copernicus de gestionare a situațiilor de urgență a fost deja activat la 8 august, furnizând cartografierea prin satelit și analiza zonei afectate.

Incendiile continuă de mai bine de două săptămâni, alimentate de vânturi puternice, de condiții dificile și de faptul că terenul este dificil de accesat pentru intervențiile la sol. Amploarea și persistența situației de urgență au pus sub amenințare una dintre cele mai importante zone naturale ale Serbiei.

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