Ultimatum pentru Metrorex

179180 – 18082026 – Hidroelectrica a trimis Metrorex un previz privind deconectarea de la alimentarea cu energie electrică, societatea de transport subteran figurând în evidențele furnizorului cu restanțe de peste 11 milioane de lei. Termenul pentru răspunsul Metrorex referitor la situația plăților și calendarul stingerii datoriei expiră marți, 18 august 2026.

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, spune că în acest moment nu există riscul deconectării metroului și că se discută o posibilă eșalonare a plăților.

”Am vorbit și săptămâna trecută, și în această seară (luni, 17 august 2026 – n.r.) cu domnul director al Hidroelectrica. Nu suntem în situația în care Metrorex să fie deconectat, ci se încearcă o negociere pentru eșalonarea plății”, a transmis Miruță într-o postare pe Facebook.

Ministrul a mai anunțat că trimite Corpul de Control al ministerului pentru a face verificări suplimentare.

„Între timp, am extins misiunea Corpului de Control la Metrorex, fiindcă acolo banii nu sunt utilizați în cel mai eficient mod”, a mai transmis Miruță.

El a mai vorbit despre problemele companiei care gestionează transportul subteran și la preluarea interimatului : „Este de-a dreptul absurd ca o țară întreagă să plătească subvenție pentru Metrorex, fără a demonstra că la Metrorex sunt luate toate măsurile de utilizare de bun-simț, ca să nu zic eficientă, a acestor bani”, a transmis Miruță în luna aprilie.

Dincolo de problemele economice, acțiunea lui Miruță are și substrat politic, acesta mergând pe ideea că directorul general al Metrorex este susținut în funcție de unul dintre liderii PNL care nu este agreat de Ilie Bolojan.

În ceea ce privește subvenționarea transportului public, Miruță s-a mai pronunțat, același punct de vedere avându-l și primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, care s-a plând de mai multe ori că subvenția transportului public ”mănâncă” foarte mult din buget. În eventualitatea eliminării subvenției la transportul cu metroul, prețul unei călătorii ar fi dublu, ceea ce i-ar reduce din adresabilitate. De altfel, în toată Europa transportul cu metroul este subvenționat. Totuși, ci metroul nu circulă doar bucureștenii, ci și cei care vin din alte localități sau cei care locuiesc în bucurești și nu au bulletin de Capitală. Ar însemna ca aceștia să plătească mai mult?