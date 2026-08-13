179156 – 13082026 – Un nou caz Nordis a fost descoperit de autorități. Dezvoltatorii unui complex rezidențial nefinalizat din Sectorul 5 al Capitalei au vândut apartamentele de două sau chiar de trei ori. Victimele au dat banii de avans, unele au plătit chiar integral, și acum nu pot intra în posesia apartamentelor sau măcar să își recupereze banii. Dezvoltatorul a intrat în insolvență și se îndreaptă spre faliment, iar patronii au fugit din țară.

Dezvoltatorul proiectului Oxy Residence 2 este acuzat că a vândut aceleași apartamente către mai mulți cumpărători, lăsând peste 50 de oameni fără bani și fără locuințe. Păgubiții vorbesc despre economii pierdute, promisiuni neonorate și un dezvoltator care nu mai răspunde la telefoane.

Pentru mulți dintre clienți, totul a început ca o investiție sigură. Au semnat promisiuni de vânzare-cumpărare la notar, au achitat sume consistente și au primit termene clare de predare. Unii au plătit integral apartamentele, convinși că formalitățile legale le oferă protecție. Abia mai târziu au descoperit că aceeași locuință figura în acte și pe numele altor cumpărători. Comportament asemănător cu cazul Nordis, petrecut nu cu mult timp în urmă.

Victimele povestesc cum au pierdut o mulțime de bani. O persoană spune că a achitat 60.000 de euro pentru un apartament, bani transferați integral, după care a început chiar mobilarea locuinței. Un extras de carte funciară a schimbat totul, apartamentul apărea deja atribuit altei persoane. Alți cumpărători povestesc scenarii similare, cu plăti făcute încă din 2023 și termene de livrare amânate la nesfârșit.

Situația s-a agravat când dezvoltatorul a încetat orice formă de comunicare. Telefoanele afișate pe site-ul proiectului nu mai funcționează, iar întâlnirile promise nu au mai avut loc. Disperați, oamenii au început să se organizeze, să discute cu avocați și să depună plângeri penale. Pentru cei mai mulți dintre ei, miza nu mai este doar simplă recuperare a banilor, ci și clarificarea dreptului de proprietate.

Proiectul Oxy Residence 2 trebuia să includă patru blocuri. Două dintre ele au fost finalizate, dar nu sunt locuite, iar celelalte au rămas la stadiu de șantier. Constructorii susțin că lucrările s-au oprit din lipsă de fonduri. În același timp, apar informații despre sume încasate care nu au mai ajuns în proiect.

Vânzarea multiplă a acelorași apartamente a creat conflicte directe și între clienți. Unii se consideră proprietari de bună-credință, alții descoperă că actele lor nu mai valorează nimic în lipsa intabularii finale. Avocații consultați spun că situația nu poate fi lămurită decât prin anchete și procese de durată. Fiecare caz va fi analizat individual, în funcție de acte, plăți și momentul semnării documentelor.

La data de 12 august 2026, polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul IGPR, IPJ Ilfov și IPJ Prahova au pus în executare, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală, 19 mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București (14) și județele Ilfov (2), Giurgiu (1) și Prahova (2), într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani.

”Perchezițiile sunt efectuate la locuințele unor persoane fizice, printre care și un avocat, precum și la sediile / punctele de lucru ale mai multor persoane juridice (societăți și IFN-uri) și au drept scop identificarea și ridicarea cu celeritate de înscrisuri, obiecte, valori ori date informatice care au legătură directă cu faptele cercetate și pot servi la aflarea adevărului.

De asemenea, sunt efectuate verificări la o instituție și la 4 birouri notariale, în vederea obținerii unor înscrisuri necesare completării probatoriului în cauză.

Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat faptul că persoanele cercetate ar fi încheiat mai multe contracte de promisiune de vânzare–cumpărare pentru apartamente ce urmau a fi construite în cadrul unui complex imobiliar, din sectorul 5 București, fără a duce la bun sfârșit construcția spațiilor locative promise.

Ar fi existat situații în care aceleași apartamente ar fi fost promise mai multor potențiali beneficiari, fără că aceștia să cunoască situația juridică individuală a imobilelor vândute și fără a-și putea recupera sumele achitate în avans.

Banii obținuți din promisiunile de vânzare ar fi fost transferați succesiv prin conturile mai multor societăți comerciale interpuse, controlate în fapt de aceleași persoane, și retrași în numerar în interesul și beneficiul acestora.

Prejudiciul estimat până în acest moment procesual este de aproximativ 16.000.000 de lei”.

Anchetatorii fac apel și la alte persoane care ar fi fost păgubite prin aceeași metodă să se adreseze organelor de anchetă.

Cazul ridică din nou problema protecției cumpărătorilor de pe piață imobiliară. Specialiștii atrag atenția că promisiunea de vânzare nu garantează automat proprietatea. Verificarea istoricului dezvoltatorului, a stadiului juridic al terenului și a intabularii sunt toate extrem de importante. Plata integrală înainte de finalizarea proiectului rămâne unul dintre cele mai mari riscuri.

Oxy Residence 1 și 2 se află în București, pe Șos. București – Măgurele din sector 5.