Vacanța în Tezaurul Istoric

179107 – 05082026 – Muzeul Național de Istorie a României deschide expoziția permanentă Tezaurul Istoric, special pentru copii, în zilele de luni și marți, în perioada 10 august – 1 septembrie 2026.

Vom organiza tururi ghidate la care, specialiștii muzeului, vă vor împărtăși minunatele povești pe care le ascunde Tezaurul Istoric.

Fiecare tur ghidat va fi urmat de câte un atelier, cu aceeași temă, la care vom desena, vom colora, vom decupa, vom face concursuri și ne vom confecționa propriile suveniruri.

Vârsta recomandată este de 6 – 12 ani.

Grupa va avea maximum 20 de copii.

Participarea este gratuită, în limita locurilor disponibile!

De aceea, vă invităm să vă înscrieți la adresa de email: inscrierimnir@gmail.com

Însoțitorii copiilor sunt invitați să viziteze expozițiile muzeului sau să participe alături de ei la aceste activități, după preferințe.