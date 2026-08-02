Val de caniculă peste România

179082 – 02082026 – Duminica va fi zi de foc în vestul țării. Meteorologii au emis cod roșu pentru județele Satu Mare, Bihor și Arad. În Câmpia de Vest sunt așteptate maxime apropiate de recordurile istorice. Dar temperaturi extreme vor fi și în alte regiuni. Sunt deja în vigoare avertizări cod galben și cod portocaliu, care se vor prelungi și mâine.

Sâmbătă după-amiază, temperaturile au urcat până la 38 de grade.

Temperaturile foarte ridicate de peste zi, dar mai ales faptul că noaptea nu scad sub 20 de grade, afectează inclusiv transportul în comun.

Zonele aflate deja sub avertizări cod galben și portocaliu de caniculă nu scapă de valul de căldură extremă nici în zilele următoare. Județele Satu Mare, Bihor și Arad vor fi duminică sub cod roșu. Temperaturile se vor apropia de recordurile absolute ale perioadei.

Alimentația trebuie adaptată astfel încât să nu supună organismul unui stres suplimentar. Iar consumul de apă este esențial.

Meteorologii se așteaptă ca temperaturile să mai scadă abia la finalul săptămânii viitoare.

Cod roșu în Arad, Bihor și Satu Mare

Avertizarea cod roșu este valabilă în intervalul 2 august, ora 10:00 – 3 august, ora 10:00, pentru județele Satu Mare, Bihor și Arad.

Meteorologii avertizează că valul de căldură intens va persista pentru a treia zi consecutiv, iar temperaturile vor fi comparabile cu recordurile absolute ale începutului lunii august. Maximele vor atinge 37–38 de grade în Satu Mare și 39–40 de grade în Arad și Bihor.

Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, iar nopțile vor fi tropicale, cu temperaturi minime cuprinse între 19 și 25 de grade.

Cod portocaliu în opt județe

Tot duminică, între orele 10:00 și 10:00 a zilei de luni, va fi în vigoare un cod portocaliu de caniculă pentru județele Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud și Maramureș.

În aceste zone, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat. Local, minimele nocturne vor rămâne între 20 și 24 de grade, caracterizând o nouă noapte tropicală.

Cod galben în vestul și nordul țării

ANM a emis și un cod galben pentru vestul și sudul Olteniei, sudul Banatului și al Transilvaniei, precum și pentru jumătatea nordică a Moldovei.

În aceste regiuni sunt prognozate temperaturi maxime între 33 și 37 de grade, caniculă pe arii restrânse și un nivel ridicat al disconfortului termic. Pe alocuri, noaptea va fi tropicală, cu minime de 20–22 de grade.

Meteorologii recomandă populației să evite deplasările și activitățile fizice în aer liber în intervalele cu temperaturi maxime, să consume suficiente lichide și să evite expunerea prelungită la soare.sursa:stiritvr