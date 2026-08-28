Vizita de lucru a ministrului afacerilor externe, Oana Țoiu, la Riga

La invitația ministrului afacerilor externe al Letoniei, Baiba Braže, ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a efectuat o vizită de lucru la Riga, la 28 august 2026.

În cadrul consultărilor politico-diplomatice, cei doi miniștri au evidențiat faptul că vizita marchează intrarea într-o nouă etapă a relațiilor bilaterale odată cu inaugurarea sediului Ambasadei României în Republica Letonia.

Acest moment este cu atât mai relevant cu cât anul acesta se celebrează 105 ani de la stabilirea relațiilor diplomatice și 35 de ani de la restaurarea acestora.

Ministrul Oana Țoiu a evidențiat dialogul politic bilateral ascendent, evaluările similare privind provocările de securitate cu care se confruntă regiunea, precum și pozițiile comune asupra unui important număr de aspecte cheie aflate pe agenda europeană.

A fost apreciată evoluția ascendentă a schimburilor comerciale bilaterale, care au totalizat aproximativ 220 de milioane de euro în 2025. Cei doi oficiali au convenit asupra necesității unor eforturi suplimentare pentru stimularea investițiilor, inclusiv prin intensificarea contactelor directe între comunitățile de afaceri din cele două țări.

A fost salutată cooperarea bilaterală în domeniile apărării, afacerilor interne sau educației și au fost analizate noi oportunități de cooperare sectorială în domenii precum agricultura, energia, tehnologiile avansate, protecția civilă, securitatea cibernetică și comunicarea strategică.

Un loc important în cadrul consultărilor l-a ocupat situația de securitate de pe Flancul Estic al NATO, inclusiv provocările hibride cu care se confruntă atât România, cât și Letonia. Ministrul român a subliniat necesitatea unei coordonări strânse între aliați și a continuării eforturilor comune pentru consolidarea capacităților naționale și colective de răspuns la amenințări.

În context, a fost evidențiată contribuția României la securitatea colectivă, inclusiv prin participarea, în perioada aprilie-iulie 2026, la misiunea NATO de poliție aeriană în regiunea baltică.

Ministrul Oana Țoiu a atras atenția asupra situației de securitate din Marea Neagră și a incidentelor recente cu drone care afectează țările de pe Flancul Estic al NATO, inclusiv România și Letonia. A subliniat că aceste incidente arată încă o dată că războiul Rusiei generează riscuri de securitate mult dincolo de Ucraina.

Miniștrii român și leton au subliniat, totodată, importanța continuării sprijinului pentru Ucraina în fața agresiunii Rusiei, precum și a sprijinului pentru Republica Moldova, în contextul provocărilor complexe cu care aceasta se confruntă.

Cei doi oficiali au abordat și principalele dosare de actualitate de pe agenda europeană, reiterând angajamentul pentru susținerea parcursului european al Republicii Moldova și Ucrainei, precum și pentru continuarea procesului de extindere a UE cu statele din Balcanii de Vest. În ceea ce privește negocierile privind viitorul Cadru Financiar Multianual, au convenit că întărirea securității regionale și convergența economică reprezintă priorități comune pentru România și Letonia.

Ministrul afacerilor externe al României a subliniat, totodată, importanța coordonării în cadrul formatelor regionale și multilaterale. În acest context, a exprimat susținerea României pentru prioritățile Letoniei pe durata mandatului său de membru nepermanent al Consiliului de Securitate al ONU (2026-2027).

Referitor la situația din Orientul Mijlociu, ministrul român a subliniat importanța continuării eforturilor internaționale de dezescaladare, precum și a celor vizând limitarea impactului regional și global al tensiunilor din zonă.