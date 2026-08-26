Vizita ministrului afacerilor externe, Oana Țoiu, în Germania

179243 – 26082026 – Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a efectuat marți, 25 august 2026, o vizită la Bonn, Frankfurt pe Main și Wiesbaden, în cadrul căreia s-a întâlnit cu membri ai comunității românești, cu antreprenori români care au dezvoltat afaceri în Germania, precum și cu oficialități.

Ministrul român a avut o întrevedere cu ministrul pentru afaceri federale și europene, relații internaționale și debirocratizare din landul Hessa, Manfred Pentz, în cadrul căreia au discutat despre contextul regional și relația bilaterală, oportunitățile economice și de investiții și despre comunitatea românească din landul Hessa.

Întâlnirea oficialilor a avut pe agenda discuțiilor deblocarea activității comisiei mixte economice România – landul Hessa și au decis întrunirea comisiei în toamna acestui an la București, pentru prima dată după 8 ani de la înființare, împreună cu o întâlnire a reprezentanților mediului de afaceri, în contextul în care schimburile comerciale dintre România și landul Hessa au atins pragul de 2 miliarde de euro anual și au înregistrat o creștere de 10% față de anul precedent.

Discuția a fost axată pe aportul semnificativ al comunității de români din landul Hessa, aceasta fiind, în rândul cetățenilor UE veniți în Germania, cea mai numeroasă comunitate contributoare la sistemul de asigurări sociale, cu cea mai mare rată de angajare. Cei doi oficiali au discutat despre susținerea educației în limba română în școlile din landul Hessa și susținerea educației în limba germană în România.

Cei doi oficiali au discutat despre prioritățile Uniunii Europene, cu focus pe negocierea pentru viitorul buget Cadru Financiar Multianual 2028 – 2035 și importanța fondurilor pentru coeziune. Ministrul român de externe i-a prezentat perspectiva comună a celor 16 țări din grupul Prietenii Coeziunii, scrisoare comună pe care ministrul Oana Țoiu a primit mandatul acestora să o prezinte și în Consiliul Afaceri Generale, la Bruxelles, la lansarea ei, precum și despre procesul de extindere a Uniunii și despre colaborările necesare între mediul de afaceri pentru accesarea oportunităților noilor acorduri de liber schimb.

În cadrul întâlnirilor de la Frankfurt și Bonn, ministrul român, alături de ambasadoarea Adriana Stănescu și consulul general al României la Bonn, Alexandra Subescu, au reafirmat disponibilitatea MAE pentru un dialog permanent, direct și transparent cu reprezentanții comunității românești din Germania. În acest context, a subliniat importanța informării comunității cu privire la măsurile întreprinse în sprijinul cetățenilor români din străinătate, precum și a identificării propunerilor și preocupărilor acestora, pentru a construi în baza lor etapele de consolidare a activității consulare, cât și în consolidarea cooperării cu autoritățile, cetățenii și mediul asociativ.

Ministrul Oana Țoiu a informat asupra oportunităților de investiții în România, deschiderea universităților din România pentru susținerea tinerilor români care se întorc din diaspora și a menționat focusul pentru extinderea cursurilor de limbă română în Germania, în toamna anului trecut fiind lansate și în München și Nürnberg, prin sprijinul Institutului de Limba Română și al Consulatului General.

“Germania este cel mai important partener comercial al României, am depășit anul acesta, în iunie, pragul de 21 de miliarde de euro în schimburi comerciale, iar antreprenorii, comunitatea de români, sași, șvabi de aici, precum și minoritatea germană din România leagă țările noastre peste generații. Anul trecut am semnat la Berlin planul comun de acțiune România – Germania și astăzi, la un an distanță, avem acorduri bilaterale finalizate în domeniul muncii și al protecției sociale, al apărării, al energiei, am deblocat activitatea comisiilor mixte guvernamentale cu landurile, pentru relația cu mediul de afaceri și colaborăm diplomatic pentru prioritizarea în securitatea europeană pentru Marea Neagră, iar Germania a contribuit la prezența NATO în România în protecția aeriană a Flancului Estic. Am început în această seară la Frankfurt și colaborarea dintre Ambasadă, Ministerul Culturii și comunitate pentru pregătirea anului 2028, România fiind țară Invitată de Onoare la Frankfurter Buchmesse, cel mai important târg de carte și industrii creative al anului, în lume”.

Ministrul Oana Țoiu a anunțat la Frankfurt lansarea în septembrie a serviciilor consulare itinerante pentru a fi mai aproape de una dintre cele mai active comunități de români, până la deschiderea Consulatului General din Frankfurt, preconizată la începutul anului 2027, precum și nominalizarea unui consul onorific pentru landul Hessa.

În același timp, ministrul român a anunțat că în Germania numărul de servicii consulare prestate anual de echipele consulare a înregistrat o creștere de 20%, cu 53.000 de servicii consulare anul acesta și planuri de creștere a echipei consulare de la Consulatul General de la Bonn, pentru facilitarea accesului la servicii consulare pentru cetățenii români din landurile Hessa, Rheinland-Pfalz și Saarland.