Ziua Limbii Române, celebrată în filialele Bibliotecii Metropolitane București

179245 – 26082026 – Primăria Municipiului București (PMB), prin Biblioteca Metropolitană București (BMB), celebrează Ziua Limbii Române, pe 31 august 2026, printr-un program de activități dedicate publicului de toate vârstele, desfășurate în filialele sale.

Ateliere de lectură și scriere creativă, întâlniri cu actori și scriitori, activități interactive, ateliere de teatru, provocări online și cluburi de lectură alcătuiesc programul pregătit de bibliotecarii BMB pentru această zi. Prin formate diferite și accesibile, publicul este invitat să redescopere limba română nu doar ca patrimoniu cultural, ci ca limbă vie, care se transformă, creează legături și păstrează memoria și identitatea unei comunități.

„Limba română trăiește prin oamenii care o vorbesc, o citesc, o scriu și o transmit mai departe. Biblioteca are un rol firesc în păstrarea acestei legături între generații, dar și în crearea unor contexte în care limba poate fi descoperită cu bucurie, curiozitate și creativitate. De Ziua Limbii Române, invităm bucureștenii în filialele noastre să celebrăm împreună cuvintele, poveștile și literatura care ne apropie și ne definesc.”, declară Ramona Ioana Mezei, Manager (Director General) al Bibliotecii Metropolitane București.