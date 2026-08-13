Ziua Marinei Române, sărbătorită la Constanța printr-un amplu exercițiu naval

179157 – 13082026 – Forțele Navale Române vor sărbători sâmbătă, 15 august, Ziua Marinei Române, în șase orașe din țară, la Constanța, Mangalia, Brăila, Tulcea, Galați și București.

Centrul de greutate al activităților va fi la Constanța, pe faleză și în raionul maritim din fața clădirii Comandamentului Flotei, unde, începând cu ora 10.00, peste 3.500 de militari români și străini vor lua parte la ceremonia militară și la Exercițiul naval întrunit și interinstituțional FNR 26.10.

La secvențele de instruire de pe mare și din zona costieră, vor participa, în total, peste 50 de nave și ambarcațiuni, 15 aeronave militare și civile, două transportoare amfibii blindate și cinci piese de artilerie.

Forțele Navale Române vor conduce exercițiul dedicat Zilei Marinei Române și vor lua parte la acesta cu 42 de nave și ambarcațiuni, un elicopter IAR 330 Puma Naval și două transportoare amfibii blindate. La ediția din acest an, vor participa, în premieră, corveta „Contraamiral August Roman” – 261 și vânătorul de mine M 271 „Căpitan Constantin Dumitrescu”, recent intrate în serviciul Forțelor Navale Române. Printre navele care se vor afla în dispozitivul de pe mare, se numără fregata „Mărășești” – 111, fregata „Regele Ferdinand” – 221, fregata „Regina Maria” – 222, corveta 265 „Contraamiral Horia Macellariu”, nava purtătoare de rachete 190 „Lăstunul”, nava maritimă pentru scafandri „Grigore Antipa”, vânătorul de mine M 270 „Sublocotenent Ion Ghiculescu” și dragorul maritim 30 „Sublocotenent Alexandru Axente”.

La exercițiul FNR 26.10 vor participa și patru nave ale Gărzii de Coastă, două nave ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare și o navă a IGSU. Componenta aeriană națională a exercițiului va fi completată cu trei elicoptere IAR 330 Puma, două aeronave F-16 Fighting Falcon și o aeronavă C 27-J Spartan ale Forțelor Aeriene Române, un elicopter UH-60 Black Hawk al IGSU și cinci avioane ale Aeroclubului României.

Participarea forțelor armate străine va fi reprezentată de două nave ale Forțelor Navale ale Turciei, o fregată și o corvetă, o navă a Gărzii de Coastă a Turciei, o navă a Gărzii de Coastă a Bulgariei, două avioane F-18 Hornet ale Forțelor Aeriene Spaniole din Poliția Aeriană Întărită a NATO și avionul de patrulare maritimă Atlantique 2 al Marinei Militare Franceze.

Exercițiul naval întrunit și interinstituțional „Forțele Navale Române 26.10” va reflecta nivelul ridicat de interoperabilitate dintre structurile participante și va sublinia importanța cooperării de la nivelul sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională și cu partenerii internaționali.

Activitățile pe mare vor începe cu tradiționala sosire a Zeului Neptun, care va trece printr-o „poartă de apă” realizată de două remorchere maritime, timp în care pe faleză vor fi desfășurate jocuri marinărești, iar, ulterior, corveta „Contraamiral August Roman” – 261 va executa salutul de deschidere a exercițiului.

FNR 26.10 va cuprinde secvențe de luptă antimină, respingere a atacului aviației inamice, căutare și atac asupra submarinului inmic, respingere a unui desant maritim, combatere a migrației ilegale și căutare și salvare pe mare.

Manifestările dedicate Zilei Marinei Române se vor încheia, în cursul serii începând cu ora 20.00, cu un concert susținut de Muzica Militară a Forțelor Navale și retragerea cu torțe a marinarilor militari, pe traseul Cazino – Piața Ovidiu – faleza din fața clădirii Comandamentului Flotei. În intervalul orar 21.30-22.00, de pe digul de nord al digului Tomis, va fi susținut un spectacol de lasere și lumini, asigurat de Primăria Municipiului Constanța.

Până acum, președintele României Nicușor Dan nu și-a anunțat participarea la aceste evenimente. De altfel, nici anul trecut nu a fost prezent, susținând că șeful statului nu trebuie să participe neapărat la asemenea manifestări. Nicușor Dan a întrerupr astfel tradiția participării șefilor de stat la manifestările organizate de Ziua Marinei la Constanța. Până acum, Traian Băsescu și Klaus Iohannis au participat în fiecare an la Ziua Marinei.