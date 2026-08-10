Zone și activități restricționate în regiunea valenciană în perioada eclipsei solare

179131 – 10082026 – Guvernul regional (Generalitat) din Comunitatea Autonomă Valenciană a instituit pentru 12 august 2026, ziua eclipsei solare, nivelul maxim de prealertă pentru risc de incendii forestiere pe întreg teritoriul Comunității Valenciene.

Decizia este determinată de riscul extrem de incendii în contextul în care se preconizează că un număr mare de persoane se vor întruni spontan în anumite zone pentru observarea eclipsei.

Astfel, pentru data de 12 august 2026 sunt interzise accesul persoanelor pe trasee și în zonele de câmp deschis și aprinderea focului în zonele forestiere și în zonele limitrofe pe o rază de 500 m, iar parcurile naturale precum: Tinença de Benifassà, la Serra de Irta, Penyagolosa, Prat de Cabanes-Torreblanca, Desert de les Palmes, Serra d’Espadà, Albufera, Puebla de San Miguel, Sierra Calderona, Hoces del Cabriel, Chera-Sot de Chera y Turia, Marjal de Pego-Oliva, Sierra de Mariola, Carrascal de la Font Roja și monumentul natural Camí dels Pelegrins de les Useres vor fi închise.

De asemenea, pentru zilele de 11 și 12 august 2026 este interzisă camparea în El Molinillo (Titaguas), Jórgola (Domeño), Fuente Muñoz (Benagéber), Fuente de Don Guillén (Puebla de San Miguel), El Remedio (Utiel), Porta Coeli (Serra) și El Planàs (Vistabella).

În cele două zile sunt interzise activitățile sportive și recreative în afara spațiilor special amenajate în zonele de agrement și în celelalte zone de campare situate pe terenuri forestiere.

Totodată, se recomandă alegerea cu prioritate a zonelor urbane și, acolo unde există puncte oficiale de observare, utilizarea acestora pentru urmărirea eclipsei în condiții de siguranță.

Accesul la punctele de observare trebuie să se facă exclusiv pe căile amenajate, cu respectarea traseelor de acces și de ieșire stabilite de autorități.

Restricțiile sunt obligatorii și afectează accesul la numeroase zone turistice în perioada eclipsei.

În acest context, MAE recomandă cetățenilor români să evite deplasarea în zonele restricționate, să respecte cu strictețe instrucțiunile autorităților locale și să consulte în permanență informațiile publice comunicate de către autoritățile spaniole.

MAE reamintește cetățenilor români că pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Valencia +34 964.216 171; +34 964.216.172; +34 964.203.331; +34 964.203.234; +34 962.985.644; +34 962.985.278; +34 961.237.364, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

Totodată, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție și telefonul de urgență al Consulatului General al României la Valencia: + +34 677 842 467.

MAE recomandă consultarea paginilor web: https://valencia.mae.ro/ și https://www.mae.ro/ și utilizarea aplicației „Călătoreşte informat”.