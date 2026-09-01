11 weekenduri cu muzică clasică la Cazinoul din Constanța

179286 – 01092026 – Cazinoul din Constanța va găzdui, în această toamnă, prima ediție a Cazino Music Festival, un eveniment internațional de muzică clasică programat între 12 septembrie și 22 noiembrie 2026. Festivalul se va desfășura pe parcursul a 11 weekenduri și își propune să transforme Cazinoul din Constanța într-un nou punct de întâlnire pentru artiști și publicul iubitor de muzică.

Direcția artistică a festivalului este asigurată de Ioan Holender, fost director al Operei de Stat din Viena.

Festivalul va fi deschis de Janoska Ensemble, într-un weekend dedicat „virtuozității fără granițe”. Programul continuă cu I Solisti Veneti, într-un concert axat pe repertoriul baroc italian, urmat de Liviu Holender și Adriana González, cu un program de la Mozart la Broadway.

Pe lista invitaților se mai află CrossNova, Romana Amerling & The Henry Love Group, Hugo Wolf Quartett, Eddie Luis 5, surorile Ania și Sophie Druml, precum și Arcadia Quartet. Ultimele două weekenduri vor fi dedicate artei lirice, prin recitalurile susținute de soprana Adela Zaharia și baritonul Ionuț Pascu.

Potrivit organizatorilor, programul a fost construit astfel încât să se adreseze atât publicului familiarizat cu muzica clasică, cât și celor care participă pentru prima dată la un astfel de concert. Selecția repertoriului include muzică barocă și clasică, creații ale secolului XX, jazz, musical și repertoriu liric.

Directorul artistic Ioan Holender spune că principalul criteriu al festivalului este calitatea. „Cel mai important este ca în interiorul Cazinoului să se întâmple ceva pe măsura a ceea ce reprezintă clădirea pe dinafară”, afirmă acesta.

La rândul său, Anamaria Mișa, directorul general al Cazinoului din Constanța, consideră că prestigiul monumentului trebuie susținut și prin evenimentele găzduite. „Nu orice eveniment devine important pentru că se desfășoară într-o clădire importantă”, a declarat aceasta.