145 de misiuni aeriene pentru siguranța rutieră: 577 de abateri constatate, majoritatea pentru viteză

145 de misiuni aeriene pentru siguranța rutieră: 577 de abateri constatate, majoritatea...

179383 – 14092026 – Polițiștii rutieri au desfășurat 145 de misiuni de monitorizare aeriană, cu sprijinul elicopterelor Inspectoratului General de Aviație din cadrul MAI, în cadrul conceptului operațional „HeliPol – Acțiune integrată pentru creșterea siguranței rutiere”.

Potrivit Poliției Române, acțiunile au urmărit supravegherea traficului, prevenirea accidentelor grave, intervenția rapidă și sprijinirea echipajelor rutiere aflate la sol.

În urma misiunilor au fost constatate 577 de abateri rutiere, dintre care 558 au vizat depășirea vitezei legale.

Elicopterele au efectuat în total 751 de ore de zbor, timp în care au monitorizat drumuri naționale, autostrăzi și alte sectoare identificate cu risc rutier ridicat.

Poliția Română precizează că monitorizarea aeriană permite o perspectivă suplimentară asupra traficului și sprijină intervenția echipajelor de la sol. Printre activitățile desfășurate se numără supravegherea traficului, identificarea comportamentelor care pot genera accidente, măsurarea fluxurilor de circulație și sprijinirea intervenției în situații de urgență sau în cazul unor restricții speciale de trafic.