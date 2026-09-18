179435 – 18092026 – România s-a numărat printre cele 28 de țări ai căror specialiști au participat la cea de-a 19-a ediție a Victim Identification Task Force (VIDTF), operațiune coordonată de Europol la Haga, în perioada 7–18 septembrie 2026. În urma celor două săptămâni de analiză, au fost identificați 18 copii victime ale exploatării sexuale și cinci autori.

Experții participanți au analizat 377 de seturi de date și au reușit să stabilească geografic 147 de victime. România a participat la operațiune alături de alte 18 state membre UE și de Australia, Islanda, Republica Moldova, Noua Zeelandă, Norvegia, Serbia, Regatul Unit, Ucraina și Statele Unite.

VIDTF reunește specialiști în identificarea victimelor exploatării sexuale a copiilor, care analizează imagini, înregistrări video și alte date, caută elemente care pot conduce la identificarea victimelor sau autorilor și încearcă să stabilească țara în care au fost produse materialele.

Potrivit Europol, din 2014 până în prezent au fost identificate 1.260 de victime și arestați 348 de autori. În total, au fost analizate 8.642 de seturi sau serii de date, iar 2.608 piste au fost transmise autorităților naționale și internaționale.

Analiza datelor dintr-o anchetă din 2025, pornită de la autoritățile naționale, a dus la identificarea și protejarea a peste 100 de copii racolați de un singur autor, cea mai mică victimă având nouă ani.

În paralel cu operațiunea VIDTF, din 2017 Europol a lansat campania „Stop Child Abuse – Trace an Object”, prin care cetățenii pot transmite informații despre obiecte, haine, clădiri, peisaje sau alte elemente vizibile în materialele analizate de anchetatori.

De la lansarea campaniei au fost primite peste 28.600 de sesizări, care au contribuit la inițierea a 23 de anchete naționale și la identificarea a 35 de victime și nouă autori. Pe platforma campaniei au fost publicate 319 obiecte, dintre care 131 au fost asociate țărilor probabile de proveniență.