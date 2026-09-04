7 agenții de plasare a forței de muncă, autorizate online prin noua platformă pentru plasarea cetățenilor străini pe piața muncii din România

179316 – 04092026 – Un număr de 7 firme pentru plasarea pe piața muncii din România cetățenilor străini, 3 din București, ș câte una din județele Bihor, Dolj, Hunedoara și Tulcea, au fost autorizate de ANOFM pentru înscrierea în platforma electronică guvernamentală WorkinRomania.gov.ro.

Platforma a devenit funcțională în urmă cu o lună și are rolul de a simplifica și eficientiza procedurilor administrative privind accesul cetățenilor străini pe piața muncii din România. Prin intermediul acesteia, angajatorii care încadrează în muncă cetățeni străini se pot înregistra online, agențiile de plasare pot solicita și obține autorizarea, iar angajatorii pot dobândi statutul de angajator autorizat.

Totodată, platforma permite încărcarea și procesarea cererilor unice pentru cetățeni străini, centralizând într-un singur spațiu digital principalele operațiuni și documente necesare acestor demersuri.

Agențiile de plasare și angajatorii autorizați sunt înscriși automat în registrele dedicate, care sunt disponibile și pot fi consultate direct în platformă.