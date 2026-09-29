90 programe de formare profesională vor începe în octombie 2026, la nivel național  

179510 – 29092026 – Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă va organiza în luna octombrie 2026, 90 programe de formare profesională pentru un număr de 1.590 persoane care beneficiază, conform legii, de servicii de formare profesională gratuite, organizate de agenţiile județene pentru ocuparea forţei de muncă şi a municipiului București.

Programele de formare profesională cu cele mai multe locuri disponibile vizează calificări precum: Lucrător comercial – 140 de persoane; Operator introducere, validare și prelucrare date – 131 de persoane; Lucrător în culturi de câmp și legumicultură – 90 de persoane; Ospătar (chelner) – 81 de persoane; Îngrijitor spații verzi – 71 de persoane; Ajutor bucătar – 67 de persoane; Coafor – 67 de persoane; Frizer – 67 de persoane; Competență digitală inclusiv de siguranță pe internet și securitate cibernetică – 56 de persoane; Referent resurse umane – 56 de persoane.

Cele mai multe cursuri se vor organiza în municipiul București (pentru 196 de persoane), județul Dâmbovița (pentru 153 de persoane) și județul Constanța (pentru 98 de persoane).

Pentru detalii, cei interesaţi se pot adresa agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domicliul sau reşedinţa sau pot vizualiza oferta de cursuri pe www.anofm.ro, la secţiunea “Persoane fizice/Cursuri de formare profesională”.