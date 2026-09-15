A început a XXXI-a ediție a Cursurilor Internaționale „Nicolae Titulescu” pentru tineri diplomați

179394 – 15092026 – În perioada 13-19 septembrie 2026, la București, se desfășoară cea de-a XXXI-a ediție a Cursurilor Internaționale „Nicolae Titulescu” pentru tineri diplomați, unul dintre programele reprezentative de diplomație publică ale MAE.

Anul acesta programul se desfășoară sub egida exercitării de către România a Președinției în Exercițiu a Inițiativei Central Europene (ICE) și a Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est (SEECP), iar tematica ține seama de contextul internațional actual, cu orientarea preponderentă către subiecte strategice, de securitate și de cooperare regională, păstrând totodată cadrul general pentru discuții și dezbateri între cursanți și lectori pe subiecte generale de interes. De asemenea, programul include vizite de documentare și de promovare a patrimoniului cultural românesc.

Prima ediție a programului de diplomație publică Cursurile Internaționale „Nicolae Titulescu” pentru tineri diplomați a avut loc în anul 1991 și perpetuează, în plan simbolic, tradiția de cinstire a memoriei marelui om de stat, diplomatului, personalității de prim rang a scenei internaționale care a fost Nicolae Titulescu.

În cadrul programului, în fiecare an, sunt invitați să susțină prelegeri specialiști din MAE, mediul academic și societatea civilă, din România și din străinătate, sprijinind astfel tinerii diplomați străini și români în dezvoltarea pregătirii profesionale în sfera relațiilor internaționale, dar și pentru aprofundarea anumitor cunoștințe specifice privind cultura, tradițiile și politica externă a României.