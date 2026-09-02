A început să funcționeze algoritmul parlamentar din 2024

179301 – 02092026 – Senatorii au votat, în prima zi a sesiunii de toamnă, noua componență a conducerii acestei Camere, conform ponderii parlamentare a formațiunilor politice.

Astfel, PSD are doi vicepreședinți și un secretar, AUR – un vicepreședinte, un secretar și un chestor, în timp ce PNL-ului i-a revenit o funcție de vicepreședinte și una de secretar.

De asemenea, USR este reprezentat de un secretar și un chestor, iar UDMR și grupul ”Pace – Întâi România” au câte un chestor.

Și la Camera Deputaților s-a votat noua componență a Biroului Permanent, iar dezbaterile au fost aprinse.

Liderul grupului parlamentar al PNL, Gabriel Andronache, a acuzat încălcarea regulamentului, după ce liberalii au pierdut funcția de secretar în Biroul Permanent al Camerei Deputaților, în favoarea AUR.

În semn de protest, PNL a părăsit sala de ședință și a anunțat că va avea o atitudine similară și la viitoarele ședințe de plen.

Deputații USR și-au urmat colegii liberali, iar lidera grupului, Diana Stoica, a declarat că social-democrații au cedat funcțiile pentru a obține voturi din partea partidelor extremiste pentru susținerea unui nou guvern.

De cealaltă parte, liderul grupului AUR, deputatul Adrian Enache, a spus că la negocierile de la începutul legislaturii pentru repartizarea funcțiilor de conducere din Camera Deputaților nu au participat toate formațiunile politice reprezentate în Parlament.

Dacă disputele între PSD, pe de o parte, și PNL și USR, de cealaltă parte vor continua, nu ar fi exclus ca PSD și AUR să-l schimbe de la conducerea Senatului pe liberalul Mircea Abrudean.