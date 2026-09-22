A intrat în vigoare reforma vamală a UE

179454 – 22092026 – Reforma vamală a Uniunii Europene a intrat în vigoare la 20 septembrie 2026 și va fi aplicată etapizat. Noul cadru modifică Codul vamal al Uniunii, introduce Autoritatea vamală a UE (EUCA) și pregătește înlocuirea treptată a sistemelor informatice vamale naționale cu o platformă europeană de date comună.

Regulamentul (UE) 2026/2108 a fost adoptat de Parlamentul European și Consiliul UE la 16 septembrie și publicat în Jurnalul Oficial la 19 septembrie. Regulamentul stabilește noul Cod vamal al Uniunii și înființează, în plan juridic, Autoritatea vamală a UE.

Comisia Europeană arată că reforma urmărește digitalizarea procedurilor, utilizarea integrată a datelor și o gestionare comună a riscurilor. Noul sistem va permite o cooperare mai strânsă între autoritățile vamale ale statelor membre și va integra verificarea unor cerințe care țin de siguranța produselor, protecția mediului și drepturile de proprietate intelectuală.

Autoritatea vamală a UE va coordona gestionarea riscurilor

Autoritatea vamală a UE va avea sediul la Lille, în Franța. Comisia estimează că instituția va avea aproximativ 285 de angajați și va sprijini administrațiile vamale din cele 27 de state membre prin schimb de informații, operațiuni comune și gestionarea riscurilor la nivel european.

Una dintre principalele responsabilități ale EUCA va fi dezvoltarea Platformei de date vamale a UE. Aceasta va reuni într-o arhitectură comună datele vamale care sunt gestionate în prezent prin sisteme naționale fragmentate.

Potrivit Comisiei Europene, platforma ar urma să genereze economii de aproximativ 2,3 miliarde de euro/an pentru statele membre, prin reducerea costurilor operaționale, și de circa 2,58 miliarde de euro anual pentru operatorii economici, prin reducerea costurilor administrative.

Platforma de date vamale va deveni operațională pentru comerțul electronic începând din iulie 2028. Pentru celelalte operațiuni comerciale, implementarea este prevăzută cel târziu din 2031.

Platformele online vor prelua responsabilități vamale

Reforma introduce reguli noi pentru importurile realizate prin comerț electronic. Pentru vânzările la distanță din afara UE, platformele și comercianții din state terțe vor avea responsabilități mai mari în ceea ce privește formalitățile vamale și plata taxelor.

În același timp, pragul de 150 de euro pentru scutirea de taxe vamale a fost eliminat. Din 1 iulie 2026 se aplică deja o taxă vamală temporară de 3 euro pentru articolele din coletele cu valoare redusă, importate din afara UE. Măsura este prevăzută până la 1 iulie 2028, după care se vor aplica taxele vamale normale.

Reforma introduce și o taxă de manipulare la nivelul UE pentru coletele mici. Aceasta urmează să fie aplicată de la 1 noiembrie 2026, iar valoarea va fi stabilită de Comisia Europeană. Potrivit Comisiei, noua taxă este destinată să acopere costurile generate de supravegherea vamală a acestor importuri, inclusiv verificarea datelor, analiza de risc și controalele documentare sau fizice.

Aplicarea reformei va fi etapizată

Noul Cod vamal înlocuiește Regulamentul (UE) nr. 952/2013. Deși noul regulament este deja în vigoare, principalele componente ale reformei vor deveni operaționale progresiv.

Autoritatea vamală a UE este prevăzută să își înceapă activitatea în 2027. Platforma europeană de date va fi introdusă mai întâi pentru comerțul electronic, începând cu 1 iulie 2028, urmând ca utilizarea sa să fie extinsă la celelalte schimburi comerciale până cel târziu în 2031.