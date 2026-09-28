Adrian Veștea cere alegeri în toate filialele PNL. Să se termine cu interimatele

Adrian Veștea cere alegeri în toate filialele PNL. Să se termine cu...

179501 – 28092026 – Prim-vicepreședintele PNL Adrian Veștea cere organizarea de alegeri interne în toate filialele partidului și înlocuirea structurilor interimare cu conduceri alese „de jos în sus”. Liberalul susține că în PNL trebuie să existe posibilitatea exprimării unor puncte de vedere diferite.

Veștea a făcut declarațiile duminică, la Antena 3 CNN, într-un interviu în care a vorbit despre situația internă din PNL, învestirea Guvernului propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan, negocierile pe care le-a purtat anterior cu AUR și situația economică a României.

Veștea: „Ar trebui să dăm drumul la alegeri”

Întrebat despre funcția pe care o deține în PNL în contextul deciziilor instanței referitoare la congresul partidului, Adrian Veștea a spus că este în continuare prim-vicepreședinte la nivel național și a susținut organizarea alegerilor interne.

„Cred că ceea ce ar trebui să se întâmple, și acest lucru ar fi moral, în primul rând pentru membrii din fiecare județ, ar trebui să declanșăm proceduri de alegere de jos în sus, exact cum procedăm de fiecare dată”, a declarat Veștea.

El a criticat situația în care, potrivit afirmațiilor sale, PNL a funcționat în ultimii ani cu structuri interimare și a cerut revenirea la proceduri electorale interne.

„Toate aceste interimate consider că ar trebui să se oprească. Ar trebui să dăm drumul la alegeri”, a spus prim-vicepreședintele PNL.

Veștea a insistat asupra necesității ca în partid să poată fi exprimate și opinii diferite.

„Cred că ar trebui să-i lăsăm și pe ceilalți care au alte voci în Partidul Național Liberal să se poată manifesta. Iar acest lucru ar trebui să se întâmple în urma unor proceduri democratice, de a avea alegeri în fiecare filială”, a afirmat el.

Îl susține pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier

În ceea ce privește formarea noului Guvern, Adrian Veștea a declarat că Siegfried Mureșan ar trebui să primească votul Parlamentului.

El a afirmat că l-a susținut anterior pe Mureșan, dar că a fost surprins de atitudinea acestuia atunci când el însuși fusese nominalizat pentru funcția de prim-ministru.

„Cu toate acestea, eu sunt o persoană pozitivă, sunt o persoană echilibrată, iar eu cred că această țară trebuie să fie condusă”, a spus liberalul.

Patru probleme economice pentru 2027

Adrian Veștea a identificat patru teme pe care consideră că viitorul Executiv va trebui să le gestioneze în anul următor: deficitul bugetar, reducerea resurselor disponibile prin PNRR, creșterea cheltuielilor pentru apărare și evoluția veniturilor populației.

„Una dintre ele este cea legată de deficit, pe care va trebui să găsim soluții să putem să-l păstrăm în cote rezonabile”, a spus liberalul.

El a adăugat că România va trebui să își finanțeze investițiile într-o măsură mai mare din bugetele proprii, în condițiile reducerii sumelor disponibile prin PNRR.

O altă problemă menționată este creșterea bugetului pentru apărare, în contextul angajamentelor asumate de România.

În privința veniturilor populației, liberalul a susținut că salariile și pensiile ar trebui să crească, invocând nivelul inflației.

Întrebat dacă pensiile pot rămâne la nivelul actual, Veștea a răspuns: „Nu putem rămâne în forma actuală”.

„Presiunea până în prezent a fost pusă doar pe cetățeni”

Veștea a spus că principala sa preocupare pentru perioada următoare este situația economică și efectul măsurilor adoptate asupra populației.

„Frica o am referitor la situația economică prin care trece România, prin faptul că presiunea până în prezent a fost pusă doar pe cetățeni, iar în perioada următoare statul va trebui să vină cu instrumente prin care să poată să vină în sprijinul lor”, a afirmat liberalul.

El a susținut că România trebuie să revină la creștere economică începând de anul viitor și a spus că eventualele explicații bazate pe identificarea unor „vinovați” nu reprezintă o soluție.