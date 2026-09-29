AEP, pregătită pentru ”anticipate”

179507 – 29092026 – Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) susține că alegerile parlamentare anticipate pot fi organizate în termenul prevăzut de Constituție, însă precizează că proiectul de lege elaborat de instituție nu reprezintă o decizie privind organizarea unui astfel de scrutin. Proiectul creează cadrul juridic necesar în eventualitatea în care Parlamentul va fi dizolvat și vor fi convocate alegeri anticipate.

Proiectul a fost publicat la 28 septembrie 2026, în secțiunea de transparență decizională a AEP, iar observațiile și propunerile pot fi transmise până la 8 octombrie.

Potrivit articolului 63 alineatul (2) din Constituție, alegerile pentru Camera Deputaților și Senat trebuie să aibă loc în cel mult trei luni de la dizolvarea Parlamentului. AEP arată că legislația actuală a fost construită pentru alegerile la termen și prevede ca data scrutinului să fie anunțată cu cel puțin 90 de zile înainte. În cazul unor alegeri anticipate, după dizolvarea Parlamentului, respectarea simultană a acestui termen și a limitei constituționale de trei luni poate crea dificultăți.

În proiect, Guvernul ar urma să adopte, la propunerea AEP și a Ministerului Afacerilor Interne, hotărârile privind data alegerilor, calendarul, cheltuielile și măsurile tehnice în cel mult cinci zile de la dizolvarea Parlamentului. Data scrutinului ar urma să fie anunțată cu cel puțin 75 de zile înainte de votare.

AEP propune modificări și pentru votul românilor din străinătate, în eventualitatea organizării alegerilor anticipate. Înregistrarea pentru votul la secțiile din străinătate și pentru votul prin corespondență ar urma să înceapă în a treia zi de la dizolvarea Parlamentului. Pentru votul prin corespondență, înregistrarea s-ar încheia cu 45 de zile înaintea scrutinului, pentru a permite expedierea și returnarea documentelor electorale.

AEP invocă Decizia nr. 150 din 12 martie 2020 a Curții Constituționale, care a subliniat caracterul fundamental al drepturilor electorale și necesitatea respectării stabilității juridice în materie electorală.

Proiectul nu modifică sistemul electoral, circumscripțiile sau componența organismelor electorale. Durata campaniei rămâne de 30 de zile, în timp ce unele termene intermediare sunt reduse pentru ca, dacă vor fi convocate alegeri anticipate, operațiunile să poată fi realizate în limita constituțională. Sunt menținute termenele privind depunerea candidaturilor, stabilirea ordinii pe buletinul de vot, desemnarea președinților birourilor electorale, tipărirea listelor electorale permanente și operațiunile de după încheierea votării.

Numărul minim de susținători necesar pentru depunerea candidaturilor ar urma să fie redus la jumătate, raportat la perioada mai scurtă disponibilă pentru strângerea semnăturilor.

AEP precizează că decizia privind dizolvarea Parlamentului și organizarea alegerilor anticipate nu aparține instituției. Proiectul are un caracter tehnic și condiționat: regulile propuse ar urma să fie aplicate numai în cazul în care va exista o dizolvare a Parlamentului și va fi declanșată procedura pentru alegeri parlamentare anticipate.