AEP propune elaborarea unui nou Cod electoral

179495 – 27092026 – Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, Adrian Ţuţuianu, anunţă că se doreşte întocmirea unui Cod electoral cu reguli aplicabile tuturor tipurilor de scrutin.

Potrivit acestuia, diferenţele existente în legislaţia actuală pot genera confuzii şi dificultăţi în organizarea procesului electoral.

Codul ar urma să includă reguli generale, prevederi specifice fiecărui scrutin, precum şi dispoziţii privind referendumurile, alegerile anticipate şi cele parţiale.

Ţuţuianu a precizat că există 26 de unităţi administrativ-teritoriale în care ar trebui organizate alegeri parţiale pentru funcţia de primar, la care se adaugă alte 11 localităţi unde mandatele edililor ar trebui să înceteze, în contextul aplicării noilor reglementări privind incompatibilitatea. sursaȘromania-actualitati.ro