AGERPRES digitalizează arhiva istorică: 200.000 de fotografii și texte vor fi disponibile online

179515 – 30092026 – AGERPRES a semnat contractul de finanțare pentru digitalizarea unei părți a arhivei istorice a agenției, în cadrul unui proiect finanțat integral din fonduri nerambursabile.

Proiectul „Digitalizarea arhivei Agenției Naționale de Presă AGERPRES în scopul conservării și valorificării acesteia ca serviciu de interes public în beneficiul cetățenilor, al cercetării, al entităților publice și private” prevede digitizarea și publicarea online a 100.000 de fotografii și 100.000 de texte cu valoare istorico-patrimonială.

Arhiva fotografică istorică a AGERPRES cuprinde aproximativ 4,5 milioane de imagini pe plăci de sticlă, filme și diapozitive, realizate între 1927 și 2003. Agenția deține, de asemenea, un fond documentar de știri transmis de-a lungul deceniilor pe suport de hârtie, prin telex și fax. Cea mai mare parte a acestor materiale este păstrată în format fizic.

Proiectul va include trei platforme software: una pentru arhivarea și vizualizarea imaginilor istorice, una pentru verificarea autenticității imaginilor prin tehnologii bazate pe inteligență artificială și blockchain și platforma „Știrea zilei”, destinată certificării digitale a conținutului jurnalistic.