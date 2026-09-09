AIEA sprijină România în consolidarea capacității de investigare a incidentelor nucleare

179344 – 09092026 – România își consolidează mecanismul de răspuns și investigare a incidentelor de securitate nucleară printr-o misiune de experți a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), desfășurată la sediul Ministerului Justiției. Unul dintre obiectivele principale este integrarea criminalisticii nucleare în mecanismul național de intervenție și investigare.

Misiunea evaluează modul în care expertiza și capacitățile existente în România pot fi reunite într-un mecanism mai eficient de răspuns în cazul unui incident nuclear sau radiologic.

Sunt analizate atât cooperarea dintre instituțiile implicate, cât și responsabilitățile și procedurile care trebuie aplicate în situații reale.

La deschiderea misiunii au participat secretarul de stat în Ministerul Justiției Teodora Stoian, reprezentanți ai AIEA, Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN), Institutului Național de Expertize Criminalistice (INEC), Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”, Institutului Național de Medicină Legală „Mina Minovici”, DIICOT și IGPR-SIAS.

Un incident de securitate nucleară poate necesita intervenția simultană a mai multor structuri ale statului, de la autoritățile responsabile de securitatea nucleară și gestionarea situațiilor de urgență până la criminaliști, polițiști, procurori și specialiști în medicină legală. În acest context, identificarea și analiza materialelor nucleare pot deveni elemente importante într-o anchetă penală.

Secretarul de stat în Ministerul Justiției, Teodora Stoian, a subliniat rolul expertizei criminalistice în acest mecanism și contribuția pe care Institutul Național de Expertize Criminalistice o poate avea la investigarea unor evenimente de securitate nucleară.

La rândul său, directorul INEC, Constantin Mirea, a precizat că institutul își pregătește specialiștii, cu sprijinul AIEA, în domeniul nuclear forensics, cunoscut în România drept criminalistică nucleară.

Prin această specializare, INEC urmărește să poată furniza expertize ale căror rezultate să fie utilizate direct în anchetele penale. Practic, analiza criminalistică a materialelor și probelor asociate unui incident nuclear poate contribui la stabilirea circumstanțelor în care acesta s-a produs și, după caz, la identificarea responsabilităților.

Ministerul Justiției și Institutul Național de Expertize Criminalistice participă, de asemenea, la dezvoltarea și consolidarea Planului Național de Răspuns la incidente nucleare, elaborat de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare.

Misiunea AIEA în România vizează componenta tehnică a gestionării unui incident nuclear: consolidarea legăturii dintre intervenția de urgență, expertiza criminalistică și ancheta penală, astfel încât România aibă un mecanism coordonat în cazul unui astfel de eveniment.