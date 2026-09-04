Ajutor pentru IMM-urile din construcții, echipamente tehnologice și active necorporale

179315 – 04092026 – Ministerul Finanțelor deschide, la 15 octombrie 2026, prima sesiune de finanțare destinată investițiilor în industria prelucrătoare. Bugetul primei sesiuni este de 759 milioane lei, iar valoarea minimă a investiției trebuie să fie de 10 milioane de euro (aproximativ 50 milioane de lei).

Cererile se depun exclusiv on-line, iar termenul limită este 25 noiembrie 2026.

Pot aplica atât companii existente, cât și firme nou-înființate, indiferent dacă sunt IMM-uri sau companii mari.

Sunt eligibile investiții în construcții noi, echipamente tehnologice și active necorporale noi.

Mecanismul face parte dintr-un program multianual cu un buget total de 5,313 miliarde de lei, pentru care acordurile de finanțare pot fi emise în perioada 2026–2032, iar plata ajutorului de stat se poate întinde până în 2036. Companiile pot beneficia, în condițiile schemei, de grant direct sau credit fiscal.

Prin acest mecanism, Ministerul Finanțelor urmărește să direcționeze capital țintit către investiții care măresc capacitatea de producție a economiei, creează locuri de muncă și contribuie la reducerea dezechilibrelor comerciale ale României.