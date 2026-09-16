Alegerile din Rusia: rezultat previzibil, dar test pentru controlul politic al Kremlinului

179403 – 16092026 – Alegerile din 2026 nu vor schimba direcția politică a Rusiei și nu vor influența decisiv războiul, dar rămân un barometru al capacității de mobilizare a regimului, este concluzia la care au ajuns Ion Cristea și Cristina Melnic, experți în relații internaționale la New Strategy Center, într-o analiză referitoare la alegerile pentru Duma de Stat a Rusiei, care vor avea loc peste câteva zile.

Studiul analizează avantajele structurale ale partidului de guvernământ „Rusia Unită”, restrângerea competiției politice, eliminarea principalelor alternative anti-război, evoluția sondajelor electorale, precum și impactul acumulării presiunilor economice și sociale generate de război.

Dincolo de un rezultat electoral în mare măsură previzibil, scrutinul reprezintă un test pentru capacitatea Kremlinului de a-și menține controlul politic și de a proiecta imaginea unei susțineri populare solide. Analiza evaluează, de asemenea, principalele scenarii post-electorale și riscul adoptării, după încheierea scrutinului, a unor măsuri nepopulare în plan militar, fiscal și social.

Sistemul politic devine tot mai rigid și tot mai dependent de mecanisme administrative și coercitive pentru a-și menține stabilitatea, ceea ce îl face tot mai vulnerabil la eventuale șocuri economice, sociale sau militare.

Între două dintre scenariile post-electorale anticipate de cei doi există, totuși, o convergență, pentru că în cazul în care Rusia Unită obține din nou o majoritate constituțională confortabilă vom asista la o continuitate controlată, iar în cazul unor rezultate mai slabe în orașe/regiuni vom asista la o compensare a erodării prin resurse administrative și control electoral sporit.

În cazul, puțin probabil, al pierderii majorității constituționale am ptea asista la o limitare a marjei de manevră a Kremlinului, dar indiferent de rezultat, după alegeri sunt posibile o nouă mobilizare militară, restricții digitale suplimentare și transferarea costurilor războiului asupra populației.

Context

Între 18 și 20 septembrie 2026, Rusia organizează primele alegeri parlamentare de la începutul invaziei în Ucraina. Votul are loc pe fondul unui război prelungit, al costurilor economice tot mai mari și al restrângerii libertăților politice, iar Kremlinul urmărește să reafirme dominația Rusia Unită și continuitatea regimului. Rezultatul este previzibil, dar alegerile rămân relevante ca test al capacității administrațiilor regionale și ca etapă în recalibrarea elitei politice, inclusiv în perspectiva succesiunii lui Putin (care va avea 78 de ani la alegerile din 2030).

Sistemul electoral

Duma are 450 de mandate, jumătate distribuite pe liste de partid (prag 5%), jumătate în circumscripții uninominale — sistem care favorizează structural Rusia Unită (49,82% din voturi în 2021, dar 198 din 225 de circumscripții). Noua hartă electorală din 2025 include, pentru prima dată, 7 circumscripții pe teritorii ucrainene anexate ilegal. Votul se desfășoară trei zile, iar votul electronic la distanță, extins la peste 32 de regiuni, rămâne controversat din cauza lipsei transparenței (vezi cazul Moscovei din 2021, unde rezultatele electronice au inversat avansul candidaților opoziției).

Forțele politice

Rusia Unită — partidul de guvernământ, condus formal de Medvedev; Kremlinul vizează un obiectiv „50/50” (prezență și scor de 50%) pentru o majoritate constituțională.

KPRF, LDPR, Rusia Dreaptă, Oameni Noi — „opoziție sistemică”, aliniată la efortul de război, cu critici limitate la politica economică/socială.

Yabloko — singurul partid anti-război, exclus de Curtea Supremă la 10 august pe motive tehnice, după ce urcase la 9,38% în sondaje; a lansat o strategie de protest prin anularea deliberată a buletinelor de vot.

Sondajele (VCIOM, FOM) arată o erodare treptată a sprijinului pentru Rusia Unită față de 2025, cu o ușoară revenire înaintea alegerilor.

Context socioeconomic

Economia rusă rămâne dependentă de cheltuieli militare (+30% în prima jumătate a lui 2026, 4,7% din PIB), în timp ce investițiile civile scad, creșterea economică este estimată la 0–1%, iar inflația percepută ajunge la aproximativ 15%. Deficitul de forță de muncă (aprozimativ 1,5 milioane) și efectele directe ale războiului (atacuri cu drone, mobilizare) afectează tot mai multe segmente ale populației. Totuși, nemulțumirea nu se traduce în opoziție organizată — 59% susțin negocierile, dar lipsa unei alternative legale favorizează abținerea și votul de protest fragmentat.