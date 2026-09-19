Alergare în premieră pe Podul peste Dunăre: Semimaratonul Brăilei, ediția a VII-a

179439 – 19092026 – Ajuns la cea de-a VII-a ediție, Semimaratonul Brăilei va avea loc duminică, 20 septembrie 2026, începând cu ora 09:00. Evenimentul este unic la nivel național, întrucât traseul le oferă concurenților posibilitatea de a traversa Podul suspendat peste Dunăre. La ediția din acest an sunt așteptați peste 1.000 de participanți.

Competiția va avea două zone oficiale de start, Zona 1 – Centrul de Întreținere și Coordonare (CIC) Pod Brăila (E87/DN2S, Direcția Brăila-Tulcea, km 2,8) și Zona 2 – Piața Independenței nr.1 din Brăila și se va derula după următorul program:

– 09:00, startul probelor principale – Semimaraton (21,1 km) și Cursa de 8,5 km (Start din Zona 1 – CIC Pod Brăila);

– 09:30, startul Cursei de 5 km (Start din Zona 2 – Piața Independenței nr. 1);

– 11:50, Family Fun Run și Cursa Companiilor (2,5 km), în Piața Independenței;

– 12:15-12:58, cursele dedicate copiilor, organizate pe 6 categorii de vârstă;

– 12:27, Cursa Cauzelor Caritabile – BeACTIVE (probă necompetitivă);

– 13:15, Festivitatea de premiere, în Piața Independenței.

Vor fi restricții temporare de circulație pe Podul suspendat peste Dunăre, în intervalul orar 09:00-10:10, iar în municipiul Brăila, între 09:00-13:00, pe traseul Calea Galați, Str. Dimitrie Bolintineanu, Grădina Publică, Str. Oituz, Piața Poligon, Piața Traian, Str. Împărat Traian, Str. Ing. Anghel Saligny, Str. Fața Portului, Faleza Dunării, Calea Călărașilor și Piața Independenței.