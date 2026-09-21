Alpiniștii IGSU, prezenți la „Reeve n’ Rescue” – schimb de experiență în domeniul salvării tehnice cu corzi

179449 – 21092026 – În perioada 17–20 septembrie 2026, lotul reprezentativ al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) a participat la a șaptea ediție a „Reeve n’ Rescue”, un schimb internațional de experiență dedicat salvării tehnice cu corzi, desfășurat în Dublin, Irlanda.

Evenimentul, organizat anual de echipa de salvare cu corzi a Brigăzii de Pompieri din Dublin (DFB), reunește pompieri, paramedici și specialiști în operațiuni de salvare din mai multe state. Prin intermediul unor provocări tehnice complexe, desfășurate într-un mediu controlat și supravegheat, participanții își testează și își perfecționează abilitățile, punând accent pe tehnicile de salvare la înălțime, instalarea și utilizarea sistemelor de corzi, lucrul în echipă și capacitatea de a lua decizii eficiente în situații de mare presiune.

Anul acesta, specialiștii IGSU au participat, pentru prima dată, la această activitate, o experiență valoroasă pentru lotul reprezentativ al instituției noastre, care a avut oportunitatea de a-și perfecționa și actualiza metodele și tehnicile utilizate în misiunile de salvare de la înălțime, prin schimbul de experiență și bune practici cu specialiști din alte state. Astfel, membrii echipei s-au familiarizat cu cele mai noi echipamente, tehnici și proceduri din domeniul salvării tehnice cu corzi și sisteme de corzi.

Lotul IGSU a fost constituit din 9 experți din cadrul ISU Bucuresti-Ilfov, ISU Alba, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Botoșani – ISU Botosani, ISU Brasov, ISU Cluj, I.S.U.J. Iaşi – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al jud. Iaşi și ISU SIBIU.