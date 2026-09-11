Ambasadorul României în Grecia, alături de pompierii români aflați în misiune

179368 – 11092026 – Modulul național specializat în stingerea incendiilor de pădure, aflat în misiunea de pre-poziționare în Republica Elenă, a primit, în Baza de operații, vizita oficială a Excelenței Sale, Carmen-Ileana Mihălcescu, Ambasadorul României în Republica Elenă, și a coloneului Constantin Dițoiu, atașat pentru afaceri interne.

Vizita a reprezentat un important moment de apreciere și susținere pentru pompierii români aflați departe de casă, implicați într-o misiune menită să contribuie la protejarea comunităților și a mediului împotriva efectelor devastatoare ale incendiilor de vegetație.

Excelența Sa a fost întâmpinată de garda de onoare special constituită, fiindu-i prezentat raportul. Programul vizitei a continuat cu prezentarea Bazei de operații și a modului de organizare și funcționare a echipei române, urmată de discuții cu personalul din cadrul Celulei de management a modulului, precum și cu ofițerii eleni din cadrul Celulei de coordonare a ofițerilor de legătură.

Cu acest prilej, a fost organizată o expoziție de tehnică și mijloace de intervenție, în cadrul căreia au fost prezentate resursele și echipamentele disponibile pentru desfășurarea misiunilor, evidențiind capacitatea operațională a pompierilor români pentru intervenția în teren.

Totodată, profesionalismul, nivelul de pregătire și capacitatea de reacție a salvatorilor români au fost evidențiate în cadrul unui exercițiu tactic cu forțe și mijloace în teren, desfășurat pe baza unui scenariu prestabilit. Activitatea a urmărit testarea modului de intervenție în cazul unui incendiu de pădure, precum și consolidarea cooperării și a coordonării operative dintre pompierii români și omologii eleni, în vederea unei intervenții eficiente și unitare în situații de urgență.