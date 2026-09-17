ANAF a început Operațiunea FOCUS

179415 – 17092026 – Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) desfășoară, la nivel național, Operațiunea FOCUS – Fiscalizarea Operațiunilor și Conformarea Unităților de Schimb, acțiune de control care vizează 180 de case de schimb valutar din toată țara.

Potrivit DGAF, operațiunea extinde verificările realizate anterior în cadrul unui proiect-pilot în domeniul schimbului valutar. Rezultatele acestei etape au indicat un grad ridicat de neconformare fiscală în rândul operatorilor verificați și au permis identificarea principalelor riscuri și tipuri de abateri din domeniu.

În cadrul operațiunii vor fi verificate:

fiscalizarea operațiunilor de schimb valutar;

utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale;

concordanța dintre operațiunile efectuate și cele înregistrate în evidențele fiscale și contabile;

îndeplinirea obligațiilor declarative și de plată;

respectarea prevederilor legale aplicabile activității de schimb valutar.

Controalele sunt desfășurate simultan în 180 de unități, în funcție de profilul de risc identificat de inspectorii antifraudă.