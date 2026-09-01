ANCOM simplifică raportările operatorilor telecom

179288 – 01092026 – Operatorii de comunicații electronice vor avea mai puține date de raportat către ANCOM, după intrarea în vigoare, 1 ianuarie 2027, a noului cadru de raportare statistică propus de Autoritate. Numărul total al indicatorilor va fi redus cu aproximativ 37%, iar o parte dintre datele solicitate vor fi înlocuite cu indicatori adaptați evoluțiilor recente din piața telecom.

Decizia ANCOM nr. 396/2026 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de rețele publice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 713 și 713 bis din 27 august 2026. Prima raportare realizată potrivit noilor reguli va viza primul semestru al anului viitor și va trebui transmisă până la 15 august 2027.

Mai puține date, dar indicatori noi

ANCOM susține că modificarea urmărește să aducă raportarea statistică mai aproape de realitățile actuale ale pieței. Autoritatea renunță la indicatorii care nu mai sunt considerați relevanți și introduce date noi în domenii aflate în dezvoltare.

Printre noii indicatori se numără cei referitori la rețelele de acces, serviciile între dispozitive – M2M/IoT, tranzitul de date și peeringul, roamingul permanent, investițiile și cheltuielile operaționale.

Operatorii vor trebui să furnizeze și informații privind utilizarea infrastructurilor, partajarea spectrului, protocolul internet, relația cu utilizatorii și reclamațiile. În noul sistem apare și raportarea privind furnizarea efectivă a anumitor servicii la nivel de localitate.

Pentru serviciile de acces la internet la puncte fixe, datele vor fi raportate anual, la nivel de localitate.

Care sunt noutățile

ANCOM anunță renunțarea la unele date pe care le operatorii le transmit în prezent, între care gradul de renunțare la servicii și indicatorii privind locuințele cablate.

În cazul datelor referitoare la telefonia fixă și la serviciile cu valoare adăugată, Autoritatea anunță simplificări.

De asemenea, se va renunța la cea de-a treia raportare (veniturile și investițiile anuale), pentru că anumiți indicatori vor fi incluși în raportările semestriale.

O altă modificare vizează termenele de raportare către Autoritate (pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie, termenul va fi 15 august, iar pentru perioada 1 iulie – 31 decembrie, termenul va fi 15 februarie a anului următor)

Pentru datele privind serviciile de acces la internet la puncte fixe, raportarea se va face anual, până la 15 februarie al anului următor.