ANI explică cum se poate face raportarea prin canale externe

179396 – 15092026 – Agenția Națională de Integritate (ANI) a publicat un material informativ despre procedura de raportare externă a încălcărilor legii, în contextul protecției avertizorilor în interes public. Documentul explică cum funcționează mecanismul, cine îl poate folosi și ce pași trebuie urmați pentru ca o sesizare să fie analizată corect.

Ce înseamnă raportarea externă

Potrivit ANI, raportarea externă reprezintă comunicarea, orală sau scrisă, a unor informații despre încălcări ale legii, transmisă prin intermediul autorităților competente prevăzute de lege. Pot recurge la acest mecanism persoanele care dețin astfel de informații obținute într-un context profesional – de exemplu angajați, colaboratori sau alte persoane aflate în contact cu o instituție sau o companie.

Nu orice sesizare intră sub incidența legii. Pentru a fi examinată, o raportare trebuie să privească o încălcare a legii aflată în domeniul de aplicare al mecanismului și să fi fost obținută în context profesional.

Domenii vizate

Legea nr. 361/2022 se referă la achizițiile publice, serviciile și piețele financiare, prevenirea spălării banilor, siguranța produselor și a transporturilor, protecția mediului, sănătatea publică, protecția consumatorilor și protecția datelor cu caracter personal. Sunt incluse și încălcările care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene sau piața internă europeană, inclusiv în materie de concurență, ajutor de stat și impozitarea societăților.

Pot fi raportate și faptele de corupere a funcționarilor publici străini în cadrul operațiunilor economice internaționale, competența de urmărire penală revenind DNA. Ordonanța de urgență nr. 202/2008 extinde măsurile de protecție și asupra persoanelor care semnalează nerespectarea sancțiunilor internaționale ale Uniunii Europene.

Cine analizează sesizările

Competența de a primi și soluționa raportările nu aparține exclusiv ANI. Sunt mai multe autorități competente: instituțiile publice care, potrivit unor legi speciale, gestionează deja astfel de sesizări în domeniul lor de activitate, ANI, precum și alte instituții cărora ANI le poate redirecționa dosarele.

Cum se poate transmite o raportare

Raportările externe către ANI pot fi făcute prin secțiunea „Raportare externă” din Platforma electronică Avertizori361, prin poștă, la adresa Direcției Avertizori în interes public din cadrul Agenției, sau printr-o întâlnire față în față, programată.

Pot exista și raportări anonime

Legea permite și transmiterea unor raportări fără date de identificare și, dacă aceasta conține indicii concrete despre o încălcare a legii, ANI poate analiza și sesizările anonime.

ANI precizează însă că platforma Avertizori361 nu trebuie folosită pentru petiții, reclamații administrative, solicitări generale de informații sau documente legate de declarațiile de avere și de interese, pentru care există deja canale dedicate și recomandă ca, înainte de a transmite o sesizare, fiecare persoană să verifice dacă informațiile deținute au fost obținute într-un context profesional, dacă privesc o încălcare a legii care intră în domeniul de aplicare al mecanismului și dacă sunt prezentate suficient de clar pentru a putea fi analizate.