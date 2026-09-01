ANPC: econsumer.gov

179296 – 01092026 – econsumer.gov – platforma internațională prin care se pot raporta fraude și practici comerciale înșelătoare în comerțul online transfrontalier

ANPC, în calitate de membru al ICPEN, se alătură campaniei globale din acest an, dedicată promovării econsumer.gov.

În centrul acestei campanii se află consumatorii. Prin raportarea experiențelor lor, aceștia nu doar își protejează propriile drepturi, ci oferă și autorităților informațiile necesare pentru identificarea tendințelor, detectarea riscurilor și adoptarea unor măsuri coordonate la nivel mondial.