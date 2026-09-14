Atenționare de călătorie. La Priștina și în alte orașe sunt anunțate demonstrații de amploare

179380 – 14092026 – În ziua de 16 septembrie 2026, la Priștina și în alte orașe sunt anunțate adunări publice de amploare, ceea ce poate cauza perturbări de trafic și în transportul public.

În acest context, MAE recomandă cetățenilor români să se informeze în permanență cu privire la evoluția situației la nivel local, să aloce mai mult timp pentru eventuale deplasări și să păstreze distanța față de adunările mari de persoane sau demonstrații.

Cetățenii români pot solicita asistenţă consulară la numărul de telefon al Biroului de Legătură al României la Priștina: +383 (0) 38604272, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS), care activează în regim de permanență.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de urgență al Biroului de Legătură al României la Priștina: +383 (0) 49 415 780.