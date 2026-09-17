BNR, MEC, ARB și FGDB au organizat a treia ediție a proiectului „Ateliere de educație financiară pentru profesori”

179419 – 17092026 – Banca Națională a României (BNR), Ministerul Educației și Cercetării (MEC), Asociația Română a Băncilor (ARB) și Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB) au organizat, în perioada iunie-septembrie 2026, 25 de ateliere de educație economică și financiară pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar. Activitățile au avut loc în 21 de orașe din țară, inclusiv Municipiul București, și au reunit peste 600 de participanți. Un sprijin important în implementarea acestui proiect a venit din partea Inspectoratelor școlare județene și, respectiv, a Inspectoratului școlar al Municipiului București.

Proiectul, ajuns la cea de-a treia ediție, se adresează profesorilor din ciclurile gimnazial și liceal în calitatea lor de consumatori de produse și servicii financiare, dar și în cea de formatori și multiplicatori de mesaje educaționale pentru elevi, punând la dispoziția acestora informații și resurse utile ce pot fi folosite în activitățile școlare.

Informațiile prezentate de lectorii BNR, ARB și FGDB au acoperit, și în acest an, teme precum: realizarea și gestionarea unui buget personal, principii și strategii de economisire, caracteristici ale produselor de creditare, instrumente moderne de plată și riscurile de fraudă asociate. De asemenea, agenda a inclus prezentări și discuții privind rolul și atribuțiile Băncii Naționale a României și ale instituțiilor financiare.

Proiectul „Ateliere de educație financiară pentru profesori” reflectă angajamentul instituțiilor co-semnatare ale Strategiei Naționale de Educație Financiară (2024-2030) de a dezvolta programe cu impact ridicat asupra nivelului educației financiare în România, cadrele didactice fiind considerate un vector important pentru succesul introducerii noțiunilor economice în școli și schimbarea comportamentului financiar al tinerilor.

Demersul face parte din Planul de acțiune al Strategiei Naționale de Educație Financiară (2024-2030), în cadrul Obiectivului specific 2: Creșterea nivelului de cunoștințe ale cadrelor didactice în privința educației financiare, fiind urmărită dezvoltarea de competențe specifice în materie de educație financiară, pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar și universitar.