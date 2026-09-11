Bucureștiul concentrează aproape jumătate din oferta de joburi. Ilfovul urcă în clasament

179365 – 11092026 – Bucureștiul concentrează aproape jumătate din oferta de locuri de muncă publicată în România de la începutul anului pe eJobs.ro: aproximativ 71.000 din cele aproape 150.000 de joburi postate.

Brașovul ocupă locul al doilea în clasamentul județelor cu cele mai multe poziții disponibile, urmat de Ilfov, Cluj, Iași, Constanța și Timiș. Brașovul a urcat de pe locul al cincilea în 2025 pe locul al doilea în acest an, în timp ce Clujul și Iașiul au coborât, iar Ilfovul a intrat în grupul județelor cu cea mai mare ofertă de muncă.

„Cu excepția Bucureștiului, unde există cea mai mare diversitate a domeniilor care angajează, în celelalte orașe volumul cel mai mare de joburi a venit din sectoare precum retail, industria alimentară, servicii, turism, financiar / bancar și transport / logistică”, afirmă Bogdan Badea, CEO eJobs.ro.

Aproximativ 60% dintre joburile publicate s-au adresat candidaților entry-level. Urmează cei cu doi până la cinci ani de experiență, candidații fără experiență, seniorii și managerii.

Cele mai multe recrutări au fost realizate pentru departamente cu fluctuație ridicată de personal – vânzări, client service și call center, administrativ și logistică, producție și contabilitate.

Conform datelor Salario, în județele cu cele mai multe poziții disponibile, salariile medii nete sunt cuprinse între 5.000 și 6.500 de lei. Bucureștiul are cea mai ridicată medie, de 6.500 de lei, urmat de Cluj – 5.800 de lei și Timiș – 5.500 de lei. În Ilfov, Iași, Brașov și Constanța, media este de 5.000 de lei. Pentru joburile entry-level, salariul mediu net este de 4.000 de lei.

Cele mai puține locuri de muncă au fost disponibile în Harghita, Mehedinți, Caraș-Severin și Covasna, cu aproximativ 4.500-5.000 de joburi pentru fiecare județ. Candidații din aceste zone se orientează frecvent către județele mari din apropiere, unde oferta de muncă este mai consistentă.