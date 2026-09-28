Cabinetul Mureșan, deocamdată fără șanse

179500 – 28092026 – A început o nouă săptămână ”decisivă” în încercarea ca România să aibă, din nou, un guvern cu puteri depline. Astăzi și mâine sunt programate audierile în comisiile de specialitate ale celor 16 miniștri propuși în Cabinetul condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan.

Audierile sunt programate luni, între orele 14:00 și 20:00, și marți, între 10:00 și 20:00. După finalizarea lor, Camera Deputaților și Senatul se vor reuni miercuri, de la ora 13:00, pentru votul asupra programului de guvernare și a listei Cabinetului. Pentru învestire sunt necesare 233 de voturi.

Premierul desemnat susține că PNL, USR și UDMR îi asigură în prezent 170 de voturi. Diferența până la majoritatea necesară este de 63 de voturi. Unele relatări parlamentare indică 169 de mandate pentru cele trei formațiuni, însă Mureșan a declarat public, după confirmarea sprijinului intern al celor trei partide, că dispune de 170 de voturi.

Cei 16 miniștri propuși

Lista depusă la Parlament cuprinde 16 miniștri:

Mircea Abrudean (PNL) – Afaceri Interne și vicepremier;

Radu Miruță (USR) – Apărare Națională și vicepremier;

Tanczos Barna (UDMR) – Agricultură și Dezvoltare Rurală și vicepremier;

Andrea Chiș (independentă) – Justiție;

Alexandru Nazare (PNL) – Finanțe;

Oana Țoiu (USR) – Afaceri Externe;

Oana Gheorghiu (PNL) – Sănătate;

Cătălin Drulă (USR) – Transporturi;

Cseke Attila (UDMR) – Dezvoltare;

Raluca Turcan (PNL) – Muncă;

Dragoș Pîslaru (PNL) – Investiții și Proiecte Europene;

Irineu Darău (USR) – Economie și Digitalizare;

Diana Buzoianu (USR) – Mediu;

Sebastian Burduja (PNL) – Energie;

Bulcsu Koppany Otvos (UDMR) – Cultură;

Mihai Dimian (PNL) – Educație și Cercetare.

Mureșan a transmis fiecărui ministru propus o „scrisoare de misiune”, în care sunt stabilite prioritățile pentru ministerul pe care ar urma să îl conducă. Documentele au fost prezentate de premierul desemnat înaintea începerii audierilor.

PSD și AUR nu votează

La ora actuală, Cabinetul Mureșan nu are nicio șansă să fie învestit. PSD și AUR, prin liderii lor, au anunțat că nu vor vota un guvern din care partidelor lor nu fac parte. PSD. Cu atât mai mult, nu votează cu cât Siegfried Mureșan i-a atacat pe social-democrați în fiecare zi de când a fost desemnat. Mai mult, Mureșan a ajuns să susțină că dacă PSD nu îi va vota cabinetul înseamnă că nu mai este un partid ”pro-occidental” și că nu mai susține reformele UE.

Și AUR a anunțat că nu va vota Cabinetul propus de Mureșan. Pe de altă parte. Și premierul desemnat a exclus negocierile cu AUR și a afirmat că nu dorește voturi de la ”extremiști”.

Una peste alta, Cabinetul Mureșan are nevoie de încă 63 de voturi, iar fără susținerea PSD, AUR, minorități și a celorlalte facțiuni nu poate fi învestit.