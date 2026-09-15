CAEN Rev.3: două treimi dintre firme nu au făcut actualizarea. IMM România cere prelungirea termenului până în 2027

CAEN Rev.3: două treimi dintre firme nu au făcut actualizarea. IMM România...

179392 – 15092026 – IMM România solicită prelungirea termenului pentru actualizarea codurilor CAEN Rev.3 până la 31.12.2027 și atrage atenția asupra riscurilor la care sunt expuse firmele în cazul în care autoritățile nu vor prelungi termenul care expiră la 25 septembrie 2026.

Până în prezent doar 1 din 3 societăți, puțin peste 34%, a încheiat procedura de trecere la CAEN Rev. 3, aproximativ două treimi dintre societățile înregistrate la Registrul Comerțului nu au finalizat procedura de actualizare.

Riscurile identificate de IMM ROMÂNIA se referă la potențiala blocare a activității al Registrului Comerțului cauzată de suprasolicitarea serverelor și a platformelor informatice, creșterea timpilor de procesare și soluționare a cererilor sau imposibilitatea unor societăți de a finaliza alte proceduri prevăzute de Legea 31/1990, în termen, din motive obiective.

Un alt risc se referă la blocarea activității întreprinderilor, actualizarea codurilor CAEN fiind legată de alte proceduri și obligații care condiționează desfășurarea activității economice. În anumite domenii, societățile trebuie să își coreleze obiectul de activitate din registrul comerțului cu autorizații, avize, licențe sau alte documente necesare funcționării.

În lipsa unui termen suficient pentru realizarea tuturor acestor demersuri, există riscul ca unele societăți să întâmpine dificultăți în obținerea sau prelungirea autorizațiilor de funcționare, acest lucru conducând la blocarea activității economice.

IMM România atenționează și că exustă riscul aplicării unor sancțiuni contravenționale în domeniul fiscal.

În cazul unor întârzieri în procesarea cererilor, societățile se pot afla în situația în care trebuie să depună declarații fiscale, iar platforma administrației fiscale să nu permită acest lucru deoarece datele nu corespund noii codificări CAEN Rev.3, ceea ce poate conduce la aplicarea de sancțiuni contravenționale pentru nedepunerea declarațiilor sau înscrierea de fapte în cazierul fiscal.