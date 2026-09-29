Călin Georgescu, arestat preventiv pentru 30 de zile. Decizia Curții de Apel București este definitivă

179512 – 29092026 – Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, marți, după ce Curtea de Apel București a admis contestația formulată de procurorii DIICOT împotriva deciziei Tribunalului București. Măsura este definitivă. Aceeași decizie a fost luată în cazul omului de afaceri Ionel Rusen.

Georgescu este cercetat într-un dosar în care procurorii îl acuză de constituirea unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Ancheta vizează o presupusă fraudă de aproximativ 1,1 milioane de euro.

Decizia Curții de Apel București a venit după ce Tribunalul București hotărâse, la 22 septembrie, ca Georgescu și Rusen să fie cercetați sub control judiciar timp de 60 de zile și respinsese solicitarea DIICOT de arestare preventivă. Procurorii au contestat soluția, iar instanța de apel a admis contestația.

Ancheta a pornit de la plângerea unui om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, care susține că ar fi fost păgubit. Conform procurorilor, acesta ar fi fost convins să participe la o afacere care necesita o linie de credit de 6 milioane de euro. Pentru obținerea finanțării i s-ar fi solicitat plata unei garanții de un milion de euro, iar ulterior încă 100.000 de euro, sub pretextul majorării creditului la 15 milioane de euro. Împrumutul nu s-ar fi realizat, iar banii nu ar fi fost restituiți.

Cei 1,1 milioane de euro reprezintă, potrivit anchetatorilor, suma reclamată în dosar. Georgescu contestă acuzațiile formulate de procurori. În această etapă a procedurii penale, acuzațiile nu echivalează cu o condamnare.

După pronunțarea deciziei, polițiștii l-au preluat pe Georgescu de la locuința sa din Mogoșoaia și l-au dus la Arestul Central al Capitalei. Mai mulți susținători ai fostului candidat s-au adunat în fața arestului.

Călin Georgescu mai este vizat în alte dosare penale, între care unul privind acuzații referitoare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, în care este judecat alături de Horațiu Potra și alte persoane. Curtea de Apel București a stabilit pentru 12 octombrie următorul termen în acel dosar.