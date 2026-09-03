Ce se schimbă și ce nu se schimbă în mediul online

179307 – 03092026 – Decizia CNA privind procedura de licențiere, de autorizare și de notificare a serviciilor media audiovizuale a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 718 din 28 august 2026, și intră în vigoare la 27 septembrie 2026.

Decizia stabilește, pentru prima dată, o procedură distinctă de notificare pentru canalele de pe platformele de partajare a materialelor video care, prin caracterul comercial, prin responsabilitatea editorială și prin modul de organizare a conținutului, funcționează ca servicii media audiovizuale la cerere.

Reglementarea nu se aplică oricărui utilizator și nu transformă orice videoclip publicat online într-un serviciu media audiovizual. Decizia nu instituie o autorizare prealabilă a conținutului și nu conferă CNA competența de a aproba opiniile înainte de publicare. Libertatea de exprimare rămâne garantată. Ea trebuie exercitată însă cu respectarea normelor în vigoare, atunci când sunt difuzate, publicate sau distribuite programe, materiale video ori comunicări comerciale audiovizuale.

Simpla publicare a unui podcast sau a unui vlog nu determină automat calificarea canalului drept serviciu media audiovizual la cerere. Podcastul și vlogul sunt formate de conținut; numai canalul care furnizează conținut audiovizual și îndeplinește cumulativ criteriile și condițiile prevăzute de Decizie poate fi calificat drept serviciu media audiovizual la cerere.

Protecția minorilor și a publicului reprezintă una dintre rațiunile reglementării serviciilor media audiovizuale furnizate prin intermediul platformelor de partajare a materialelor video. Normele privind conținutul audiovizual – protecția minorilor, demnitatea umană, informarea corectă și comunicările comerciale – rămân cele deja în vigoare potrivit Legii audiovizualului nr. 504/2002 și Deciziei CNA nr. 573/2025 (Codul de reglementare a conținutului audiovizual), nemodificate prin această Decizie.

Un canal este calificat drept serviciu media audiovizual la cerere numai dacă îndeplinește, cumulativ, cinci criterii:

activitatea are caracter comercial

utilizatorul are responsabilitate editorială asupra selecției și ordonării conținutului

publicul poate accesa conținutul la cerere individuală

obiectivul principal este informarea, divertismentul sau educarea

difuzarea se face printr-o platformă de partajare a materialelor video (art. 33).

Obligația de a notifica CNA apare numai dacă, în plus, sunt îndeplinite cumulativ încă cinci condiții:

canalul este accesibil publicului din România

conținutul se adresează publicului din România și cetățenilor români din afara țării

există minimum 100.000 de urmăritori sau abonați, inclusiv cumulat pe mai multe platforme

au fost încărcate cel puțin 24 de materiale audiovizuale în ultimele 12 luni

din activitate se obțin bani, produse, servicii sau alt beneficiu (art. 36).

Caracterul cumulativ este important. Dacă un singur criteriu sau o singură condiție nu este îndeplinită, obligația de notificare nu există. Numărul de urmăritori, luat izolat, nu produce niciun efect juridic.

Pentru difuzarea pe mai multe platforme se depune o singură notificare și se acordă un singur aviz de furnizare. Avizul atestă că notificarea a fost realizată, dar nu evaluează conținutul editorial. Furnizorii notificați au obligația de a afișa pe canalul propriu o adresă de e-mail de contact, astfel încât publicul să știe cui i se poate adresa.

Termenul de depunere a notificării este de 60 de zile de la intrarea în vigoare a Deciziei.

Aceeași obligație revine și furnizorilor de servicii media audiovizuale la cerere difuzate prin rețele de comunicații electronice.