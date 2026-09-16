 Cercetarea statistică „Finanțarea și consumul gospodăriilor populației” continuă

Participarea gospodăriilor selectate este esențială pentru o mai bună înțelegere a condițiilor de viață și a situației financiare a populației din România

179410 – 16092026 – Banca Națională a României, Institutul Național de Statistică și Institutul Român pentru Evaluare și Strategie – IRES mulțumesc persoanelor care au răspuns, până în prezent, invitației de a lua parte la cercetare, pentru timpul acordat și pentru informațiile furnizate. BNR încurajează, totodată, gospodăriile selectate care urmează să fie contactate să acorde sprijin operatorilor de interviu și să contribuie, prin răspunsurile oferite, la atingerea obiectivelor acestui demers. Implicarea cât mai largă a gospodăriilor incluse în eșantion permite obținerea unor rezultate reprezentative și conturarea unei imagini cât mai fidele asupra situației economice și financiare a gospodăriilor din România.

Banca Națională a României (BNR) desfășoară pentru prima dată în România, în perioada mai – decembrie 2026, în colaborare cu Institutul Național de Statistică (INS), cercetarea statistică „Finanțarea și consumul gospodăriilor populației” (FCGP), parte a programului european Household Finance and Consumption Survey (HFCS), coordonat de Banca Centrală Europeană (BCE).

De ce este importantă această cercetare statistică?

Prin intermediul ei, sunt obținute informații importante referitoare la veniturile, consumul, creditarea sau economisirea unei gospodării, precum și la activele imobiliare sau financiare deținute, permițând analiza integrată a surselor de venit și a modului de distribuire a acestuia.

Utilizarea unei metodologii comune la nivel european permite, totodată, analizarea situației gospodăriilor din România în raport cu cea a gospodăriilor din celelalte state participante.

De ce sunt necesare informații despre venituri, economii, credite și proprietăți?

Situația financiară a unei gospodării nu poate fi înțeleasă exclusiv prin raportare la veniturile sale. Două gospodării cu venituri similare pot avea situații financiare foarte diferite în funcție de bunurile pe care le dețin, de nivelul economiilor și al datoriilor, de cheltuieli sau de capacitatea de a economisi.

De ce contează participarea la cercetare a fiecărei gospodării selectate?

Eșantionul cercetării statistice a fost selectat de Institutul Național de Statistică prin metode statistice, astfel încât rezultatele obținute să reflecte cât mai fidel diversitatea gospodăriilor din România.

Peste 12.000 de gospodării din 1.309 localități, din toate județele țării, au fost selectate în eșantionul acestei cercetări. Selecția gospodăriilor nu are legătură cu situația financiară particulară a acestora și nu este realizată în scopul verificării individuale a veniturilor, bunurilor sau datoriilor.

Într-o cercetare realizată pe un eșantion reprezentativ, gospodăriile selectate nu pot fi înlocuite cu alte gospodării care doresc să participe. Fiecare gospodărie selectată reprezintă statistic un număr mult mai mare de gospodării cu caracteristici similare. Din acest motiv, participarea celor selectați este importantă pentru calitatea și reprezentativitatea rezultatelor.

Informațiile furnizate sunt confidențiale și sunt utilizate exclusiv în scop statistic.

Cum se desfășoară cercetarea?

Colectarea datelor este realizată pentru Banca Națională a României de către Institutul Român pentru Evaluare și Strategie -IRES, selectat în urma unei proceduri de achiziție publică.

Operatorii de interviu IRES contactează gospodăriile incluse în eșantion și le oferă informațiile și sprijinul necesare pentru participarea la cercetare. Operatorii implicați în colectarea datelor sunt autorizați în cadrul proiectului și se legitimează la contactarea gospodăriilor.

Participanților nu li se solicită efectuarea unor plăți și nici furnizarea către operatorul de interviu a parolelor, codurilor PIN sau a altor date de autentificare aferente conturilor bancare.

Identitatea operatorilor de teren poate fi verificată și online, pe baza codului înscris pe legitimație, în secțiunea „Verificare operator” de pe pagina dedicată proiectului – https://ires.ro/fcgp/.

Cum poate fi verificată legitimitatea cercetării?

BNR și IRES au pus la dispoziția publicului mai multe modalități prin care gospodăriile selectate în eșantion pot obține informații suplimentare despre cercetare și pot verifica legitimitatea contactării lor.

Banca Națională a României TelVerde BNR 0800 672 072 (apel gratuit) – luni-vineri 09:00–17:00 E-mail : fcgp@bnro.ro .

Institutul Român pentru Evaluare și Strategie – IRES (informații privind activitatea de colectare și verificarea operatorilor de interviu) TelVerde 0800 008 044 – luni-duminică 10:00–20:00 E-mail : fcgp@ires.ro .

(informații privind activitatea de colectare și verificarea operatorilor de interviu)

Informații detaliate privind scopul și metodologia cercetării, selecția gospodăriilor, protecția datelor și desfășurarea colectării sunt disponibile și pe pagina dedicată de pe website-ul Băncii Naționale a României.