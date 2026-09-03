Ciucu redeschide disputa traseelor București – Ilfov: „Să nu mai plătim kilometri în plus”

179308 – 03092026 – După ce a vrut să majoreze la 5 lei prețul unei călătorii cu mijloacele de transport public și a cerut insolvența STB pentru o amplă reorganizare, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, încearcă să diminueze cât mai mult cheltuielile pentru compania de transport public din București. Într-o întâlnire pe care a avut-o miercuri, 2 septembrie, cu primarii din Ilfov sau reprezentanții acestora în cadrul ATPBI, Ciucu a vorbit despre reorganizarea traseelor de transport în comun şi regândirea modului în care este subvenţionat transportul public. Ciucu a spus că Bucureştiul subvenţionează transportul din Ilfov cu aproximativ 250 milioane de lei/an, ceea ce reprezintă aproape 90% din total.

Primarul general vrea și o reorganizare a ATPBI.

Ciucu a admis că în trecut au existat „mici fricţiuni” între el şi primarii din Ilfov, pe tema modului de cheltuire a banilor, dar că discuţia de miercuri a fost una „constructivă”. Primarul general al Capitalei a sugerat că ar fi nevoie de o ”reevaluare a traseelor din Ilfov”, pentru că multe „au fost extinse foarte mult” şi dublează trasee din Bucureşti.

„Liniile care vin din Ilfov să nu mai vină fix până în centru oraşului, pentru că bunele practici spun că trebuie să vină la primul punct intermodal mare, care este definit ca metrou sau tramvai. Şi atunci noi vom identifica toate capetele de metrou, de tramvai, le vom reamenaja ca puncte intermodale de transport. Să se debarce, să nu mai aglomereze Bucureştiul, să nu plătim kilometri şi kilometri în plus care înseamnă zeci de milioane şi să nu mai intre până în inima Bucureştiului, ci să vină la primul punct intermodal”, a explicat Ciucu.

Chiar dacă unele măsuri de ”optimizare” a traseelor s-au produs deja, în Ilfov există grupuri de cetățeni și diverse inițiative, unele susținute și încurajate chiar de parlamentari aliați cu Ciucu, care au început demersuri pentru revenirea la vechile trasee. Adică, la traseele lungi. Unele astfel de inițiative au avut și câștig în instanță.

Există un proces în instanță care a vizat direct o decizie a TPBI de scurtare a unor trasee metropolitane. În 2026, un consilier local din comuna Berceni, Vasile Diaconu, a atacat în instanță decizia TPBI prin care liniile regionale 438 (Vidra – Piața Sudului) și 475 (Berceni – Piața Sudului) urmau să fie scurtate, astfel încât să nu mai ajungă la Piața Sudului, ci să întoarcă la stația de metrou Tudor Arghezi. Conform Buletin de București, Tribunalul Ilfov a suspendat actele administrative și graficele de circulație care au stat la baza scurtării traseelor. Ca urmare, din 11 iulie 2026, cele două linii au revenit la Piața Sudului.