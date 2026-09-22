Claudiu Târziu caută în Franța soluții pentru agricultura românească

179451 – 22092026 – În perioada 22 – 24 septembrie, europarlamentarul Claudiu Târziu începe o misiune parlamentară de lucru în Franța dedicată agriculturii. Vizita presupune întâlniri care vizează gestionarea apei și irigațiile, viticultura, culturile de câmp, inovarea agricolă, dezvoltarea piețelor și zootehnia.

Agenda include întâlniri cu agricultori, specialiști, reprezentanți ai autorităților locale și regionale, camerelor de agricultură, cooperativelor și organizațiilor profesionale. Printre obiective se află o stație de pompare care deservește aproximativ 17.000 de hectare de teren agricol, precum și proiecte și practici din agricultura biodinamică, adaptarea viticulturii la schimbările climatice și valorificarea producției agricole prin obținerea unor produse cu valoare adăugată.

Programul din Franța include, de asemenea, discuții despre tehnologii și tehnici de producție, cereale, identificarea unor noi piețe pentru agricultori și dezvoltarea unor produse agricole inovatoare. Misiunea se va încheia cu o vizită dedicată sectorului zootehnic.

„Pentru mine, interesul României primează. Plec în această misiune pentru a vedea direct ce funcționează, pentru a învăța din experiența celor care au rezultate și, mai ales, pentru a aduce acasă idei și soluții care pot fi utile agricultorilor români. Nu este suficient să constatăm problemele agriculturii românești. trebuie să căutăm modele care funcționează, să vedem ce poate fi adaptat realităților noastre și să transformăm experiența europeană în avantaje concrete pentru fermierii din România”, a declarat europarlamentarul Claudiu Târziu.

Misiunea are loc în condițiile în care gestionarea apei, adaptarea agriculturii la schimbările climatice, competitivitatea fermierilor și inovarea se află printre obiectivele Politicii Agricole Comune (PAC) 2023-2027. Politica europeană este implementată prin planuri strategice naționale și urmărește, între altele, consolidarea competitivității agriculturii, îmbunătățirea poziției fermierilor în lanțul alimentar și utilizarea durabilă a resurselor naturale.

Adaptarea la schimbările climatice și eficiența utilizării resurselor au devenit teme comune ale politicilor agricole europene. Comisia Europeană estimează că, în cadrul PAC 2023-2027, aproape 98 de miliarde de euro (32% din bugetul total al PAC) sunt alocate măsurilor cu beneficii pentru climă, apă, sol, aer, biodiversitate și bunăstarea animalelor.

Târziu este membru al Grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR) și membru supleant al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (AGRI) din Parlamentul European. În activitatea parlamentară recentă, Claudiu Târziu a adresat Comisiei Europene întrebări privind costurile producției agricole, perturbările lanțurilor de aprovizionare și restricțiile asupra exporturilor românești de ovine și caprine.