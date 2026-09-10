Comisia aprobă o nouă indicație geografică din România

179351 – 10092026 – Comisia Europeană a aprobat înregistrarea Brânzei frământate de Teaca, din România, ca indicație geografică protejată (IGP).

„Brânza frământată de Teaca” este o brânză din Teaca, un sat din nordul României, făcută din lapte de vacă crud, nepasteurizat, care este închegat, dospit, maturat, sărat și frământat într-o vezică naturală de porc. Caracteristicile acestei brânze nu pot fi reproduse fidel în afara acestui context cultural și geografic, deoarece depind de abilitatea producătorilor locali de a interpreta și de a controla în mod vizual și tactil fiecare fază a procesului. Această expertiză a fost transmisă din generație în generație și este o parte esențială a identității comunității respective, legând denumirea produsului de gustul, de textura și de calitatea așteptate de consumatori.

Această nouă denumire se alătură celor peste 3.900 de denumiri protejate deja incluse în baza de date eAmbrosia. Mai multe informații sunt disponibile pe paginile privind politica în domeniul calității.