Comisia desemnează ChatGPT, Reddit și Roblox în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale

179290 – 01092026 – Comisia Europeană a desemnat ChatGPT drept motor de căutare online foarte mare (VLOSE), precum și Reddit și Roblox drept platforme online foarte mari (VLOP), în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale (DSA). Aceste servicii au declarat că ajung la cel puțin 45 de milioane de utilizatori lunari medii din UE și, prin urmare, ating pragul pentru desemnare.

În urma notificării desemnărilor, aceste servicii au la dispoziție patru luni pentru a respecta obligațiile suplimentare prevăzute în Regulamentul privind serviciile digitale pentru platformele online foarte mari și motoarele de căutare online foarte mari, cum ar fi evaluarea și atenuarea riscurilor sistemice care decurg din sistemele lor de servicii și algoritmice legate de diseminarea conținutului ilegal, efectele negative asupra minorilor, bunăstarea fizică și mentală a utilizatorilor, drepturile fundamentale, procesele electorale și securitatea publică.

Prin aceste desemnări, Comisia va dobândi competențe de investigare pentru a evalua funcționalitățile din spatele acestor servicii și, după caz, orice sistem conex. Comisia va avea competența de a supraveghea respectarea DSA, în cooperare cu Coimisiún na Meán pentru ChatGPT și Reddit și cu Autoritatea pentru Consumatori și Piețe (ACM) pentru Roblox. Aceste entități servesc drept coordonatori ai serviciilor digitale pentru Irlanda și, respectiv, pentru Țările de Jos, unde sunt stabilite serviciile desemnate.

ChatGPT este un sistem de inteligență artificială (AI) care poate interacționa și răspunde solicitărilor și interogărilor utilizatorilor, inclusiv prin căutarea pe web. Prin urmare, ChatGPT este un serviciu hibrid care se califică drept motor de căutare online în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale.

Reddit este o platformă bazată pe discuții care permite utilizatorilor să creeze, să partajeze și să interacționeze cu conținutul în cadrul comunităților tematice. Roblox este o platformă captivantă de jocuri și creație care permite utilizatorilor să creeze, să publice și să joace jocuri dezvoltate de alți utilizatori. Întrucât aceste servicii le permit utilizatorilor să disemineze conținuturi ale terților către public, ele se califică drept platforme online în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale.

Roblox, Reddit și ChatGPT fac deja obiectul obligațiilor generale aplicabile platformelor online și, respectiv, motoarelor de căutare în temeiul DSA.

Comisia a desemnat în prezent 28 de platforme online și motoare de căutare foarte mari în temeiul Regulamentului.

Supravegherea și asigurarea respectării Regulamentului privind serviciile digitale sunt partajate între Comisie și coordonatorii serviciilor digitale, care sunt responsabili de asigurarea respectării și supravegherea Regulamentului privind serviciile digitale în statele membre.