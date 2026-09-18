Comisia Europeană acordă Ucrainei finanțare pentru apărare în valoare de 3,3 miliarde de euro

179433 – 18092026 – Comisia Europeană va plăti astăzi Ucrainei 3,3 miliarde de euro pentru achiziții publice în domeniul apărării în cadrul împrumutului de sprijin pentru Ucraina în valoare de 90 de miliarde EUR. Plata acoperă drone și rachete și va ajuta Ucraina să își apere teritoriul și cerul împotriva agresiunii continue a Rusiei.

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei: „Astăzi, vom plăti 3,3 miliarde EUR pentru a contribui la achiziționarea de drone și rachete în cadrul împrumutului de sprijin pentru Ucraina. Europa va continua să ofere sprijinul de care Ucraina are nevoie pentru a-și apăra poporul și teritoriul.

Aceasta este a patra plată efectuată către Ucraina în cadrul componentei pentru apărare a împrumutului de sprijin pentru Ucraina. Prin această plată, Comisia va fi plătit Ucrainei aproape 15 miliarde EUR în acest an, acoperind atât apărarea, cât și sprijinul mai larg. Împrumutul de sprijin pentru Ucraina include 30 de miliarde EUR pentru ajutor bugetar și 60 de miliarde EUR pentru apărare în perioada 2026-2027.

Avantajul militar al Ucrainei depinde de disponibilitatea rapidă a produselor critice în cantitățile necesare și în termene foarte scurte. Accelerarea livrărilor în UE prin eliminarea stocurilor, reprioritizarea comenzilor și intensificarea producției rămâne esențială.

Astfel cum a anunțat președinta von der Leyen în discursul privind starea Uniunii și în apelul de ieri adresat președintelui Zelenski, Comisia este pregătită să utilizeze fondurile rămase din instrumentul Acțiunea de securitate pentru Europa pentru a lansa un nou program comun UE-Ucraina. Inițiativa ar urma să dezvolte un sistem european de apărare antiaeriană și antirachetă, pe baza sistemului antibalistic existent de la Freya. Aceasta ar combina experiența Ucrainei pe câmpul de luptă cu puterea industrială și tehnologică a Europei.

Plățile suplimentare vor urma în conformitate cu normele prevăzute în Regulamentul privind împrumuturile pentru sprijinirea Ucrainei.

Săptămâna viitoare, președinta von der Leyen va participa la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite de la New York, unde va solicita un sprijin sporit pentru Ucraina, transmițând mesajul că: „Europa își intensifică eforturile. Acum și alții trebuie să-și intensifice sprijinul.”

Plata de astăzi urmează deciziei Comisiei din 11 septembrie de a aproba 6,1 miliarde EUR pentru apărarea aeriană și antirachetă a Ucrainei și pentru alte nevoi în materie de apărare, inclusiv rachete PAC-3 pentru sistemele Patriot. În februarie 2026, Parlamentul European și Consiliul au adoptat Regulamentul (UE) 2026/467 de instituire a împrumutului de sprijin pentru Ucraina, prin care se acordă Ucrainei sprijin în valoare de până la 90 de miliarde EUR. Acest sprijin are două componente complementare: consolidarea capabilităților de apărare și a capacităților industriale de apărare ale Ucrainei, precum și sprijinirea menținerii funcțiilor esențiale ale statului, a serviciilor publice și a rezilienței economice.

În urma prezentării de către Ucraina a strategiei sale de finanțare în martie 2026, Consiliul a adoptat o decizie de punere în aplicare la 23 aprilie 2026, alocând până la 45 de miliarde EUR pentru 2026. Aceasta include sprijin bugetar în valoare de 16,7 miliarde EUR, împărțit în mod egal între Mecanismul pentru Ucraina și asistența macrofinanciară, fiecare în valoare de până la 8,35 miliarde EUR, și 28,3 miliarde EUR pentru capacitățile industriale de apărare.

Componenta de apărare se axează pe reconstrucția și modernizarea bazei industriale și tehnologice de apărare a Ucrainei, sprijinind în același timp integrarea treptată a acesteia în baza industrială și tehnologică de apărare europeană.

Toate deciziile de finanțare răspund nevoilor în continuă evoluție ale Ucrainei și fac obiectul condițiilor convenite și al monitorizării. Începând din 2022, UE și statele sale membre au furnizat Ucrainei sprijin total în valoare de 224,5 miliarde EUR, inclusiv 3,8 miliarde EUR din încasările din activele rusești blocate.